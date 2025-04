Críticas de 'Confidencial' y 'La viajera': El cine de dos primos muy lejanos, Soderbergh y Hong Sang-soo

No hay ningún documento que lo acredite, pero los directores Hong Sang-soo y Steven Soderbergh son primos lejanos. Lo de lejanos es evidente, pues uno es de Corea del Sur y el otro de Estados Unidos, y lo del parentesco es sólo una sospecha ... sin otro fundamente que el de que ambos están a su vez emparentados con Alexei Stajanov, el minero soviético que batió todas las marcas de producción de carbón. Soderbergh y Sang-soo son una especie de mina de la que sacan películas a un ritmo que le impide a cualquiera decir que la que está viendo es la última, pues probablemente ya tiene otra hecha. Hacen cine como los niños vacaciones, por trimestre, y además (en eso, también coinciden) lo hacen con esa especie de impresión de quien se da un capricho. Por lo demás, las películas de Sang-soo y de Soderbergh se parecen tanto entre sí como la lengua francesa a la lengua de los Rolling Stones.

Soderbergh cogió el testigo del llamado cine independiente desde su primera película, 'Sexo, mentiras y cintas de vídeo', con la que ganó la Palma de Oro en Cannes, y desde entonces, independiente o no, ha hecho lo que le ha dado la gana, grandes producciones como 'Traffic', 'Erin Brockovich' o 'Ocean's eleven', y películas diminutas, como 'Presence', que se estrenó hace nada y algunos creyeron que era la última. Error, la última (y probablemente, error también) es 'Confidencial', recién estrenada.

'Confidencial' es, naturalmente, un capricho, y lujoso, un thriller con clase y con un guion bordado por David Koepp, con quien ha trabajado en varias ocasiones (como todo Hollywood). Una pareja protagonista impecable en todos los sentidos, Michael Fassbender y Cate Blanchett, que se dedica a saber, ocultar o desvelar secretos en una agencia de espionaje y tienen que descubrir un traidor entre sus colegas, tal vez ellos mismos… Es un thriller sin acción propiamente dicha, que se desarrolla en interiores (magníficos) y entre diálogos ocurrentes y un continuo juego del gato y el ratón, también entre el atractivo matrimonio de lengua afilada y de sentimientos entrelazados con alambre de espino.

Cate Blanchett reina en cada escena y Michael Fassbender hace una de sus interpretaciones favoritas, cuando no regala un gesto, inquietante, como el David robótico de 'Prometheus'. Y Pierce Brosnan, que algo sabe de esto del espionaje, acompaña al equipo de sospechosos con una apariencia más turbia y vidriosa que una ventana a ras de suelo en un lavabo.

Isabelle Huppert en 'La viajera'

Conexión entre Francia y Corea

Hong Sang-soo estrena ahora 'La viajera', que consiguió un Oso de Plata en el Festival de Berlín, pero ya tiene otros dos títulos posteriores, 'En la corriente' y 'What does that nature say to you', o sea, que va muy por delante de sí mismo y su relación con sus espectadores. En 'La viajera' es la tercera vez que Sang-soo trabaja con la actriz francesa Isabelle Huppert, que es el personaje central y motor de la pequeña historia que cuenta, la de una mujer enigmática y perdida, pero cómoda, en un país y una cultura tan lejana para ella, y que se gana algún dinero con un peculiar método para enseñar el idioma francés a dos mujeres coreanas.

Como siempre en el cine de Sang-soo, la mesa, la comida y especialmente la bebida son el aderezo ambiental a las largas conversaciones de sus personajes. Aparentemente todo casual, trivial, pero que suele encerrar la semilla de su intención, que, en este caso, es la lengua, su traducción y su interpretación de los sentimientos. En las escasas secuencias, muestra la relación de esa mujer con sus alumnas, con las que habla en inglés y les transmite sus sentimientos sobre ello en francés, y también con el joven que la acoge en su casa por amistad o curiosidad. No hay alusiones a su pasado, tampoco le da un sentido lógico a su presente y con absoluta sencillez ofrece el chorrillo de emoción que puede surgir entre el lenguaje y los sentimientos. La naturalidad de Hong Sang-soo encuentra un espejo perfecto en la naturalidad con la que Huppert interpreta a su personaje, junto a la compañía de los actores habituales de este director, como Lee Hye-young o Kwon Hae-hyo, que se diría que viven en el interior de las películas de Hong Sang-soo.

Siempre hay algo leve, pero compacto, en el cine de este coreano sencillo, incluso en ocasiones como en 'Delante de ti', 'Lo tuyo y tú' o, sobre todo, 'Ahora sí, antes no', ese algo leve es gigantesco. En fin, 'La viajera' es puro poso Hong Sang-soo.