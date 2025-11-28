Crítica de 'La voz de Hind' (***): Una película hecha para el oído

Desde que arrolló todas las defensas críticas en el pasado Festival de Venecia, donde 'solo' consiguió el segundo premio, el del Jurado, y hubo muchas protestas por no ganar el León de Oro, 'La voz de Hind' ha sido una de las voces ... más oídas y esperadas del mundo cinematográfico. La historia, ya muy conocida, es el testimonio sonoro de un suceso real: una niña palestina de seis años, viva en el interior de un coche bombardeado y cercado por las tropas israelís y que pide ayuda durante horas para que alguien vaya a rescatarla.

La directora tunecina Kaouther Ben Hania tiene esa espeluznante grabación y, con ella, elabora un guion en el que sitúa su preciado material en un único escenario, el de un Centro de la Media Luna Roja Palestina, desde donde mantienen contacto telefónico con la niña. Es decir, toda la película se desarrolla en el contraplano del suceso trágico: la niña pide ayuda pero la cámara está fijada en los trabajadores humanitarios que se turnan para hablar con ella, tranquilizarla y darle esperanzas de rescate.

El plano sonoro es lo que le da a la película todo su valor cinematográfico, mientras que su puesta en escena resulta en exceso teatralizada

Es un trabajo de engarce entre lo real y la ficción: la voz de la niña Hind alude a una tragedia real y la imagen de Kaouther Ben Hania compone una ficción o una recreación estancada en el contraplano de la tragedia, y el tono de esa ficción, recreada por actores profesionales que interpretan a personajes reales que vivieron la situación, tiene un alto contenido melodramático que no acaba de encajar con la insoportable situación trágica de la voz al otro lado de la línea telefónica. El plano sonoro es lo que le da a la película todo su valor cinematográfico, mientras que su puesta en escena resulta en exceso teatralizada.

No es un filme que busque la intriga, aunque la contenga a pesar de que el final de la historia es conocido mundialmente, sino que tiene un exclusivo propósito de testimonio y crítica a la deshumanización de la guerra y a la inoperancia de los canales burocráticos para garantizar la humanidad debida al ser humano. Se sitúa la crítica en la guerra vivida en Gaza pero es válida probablemente para cualquier guerra. Y resulta efectivo como voz de alarma, como alarido, el experimento de reunir el sonido real con la imagen recompuesta aunque se vea la tramoya.