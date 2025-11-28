Suscríbete a
ABC Cultural
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 28 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias intensas, nieve y frío

Crítica de 'La voz de Hind' (***): Una película hecha para el oído

No es un filme que busque la intriga, aunque la contenga a pesar de que el final de la historia es conocido mundialmente

'La voz de Hind', la cruda historia de la niña de 6 años asesinada por el Ejército israelí

Fotograma de 'La voz de Hind'
Fotograma de 'La voz de Hind'
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que arrolló todas las defensas críticas en el pasado Festival de Venecia, donde 'solo' consiguió el segundo premio, el del Jurado, y hubo muchas protestas por no ganar el León de Oro, 'La voz de Hind' ha sido una de las voces ... más oídas y esperadas del mundo cinematográfico. La historia, ya muy conocida, es el testimonio sonoro de un suceso real: una niña palestina de seis años, viva en el interior de un coche bombardeado y cercado por las tropas israelís y que pide ayuda durante horas para que alguien vaya a rescatarla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app