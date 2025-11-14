Crítica de 'Ahora me ves 3' (**): Entre el mágico atraco y el simple atracón

Tercera película del cuarteto de magos que roban a los muy, muy ricos y lo reparten sin ton ni son, a lo tonto, entre su público y palmeros (suena a 'gobierno de progreso', pero es otra cosa). Su título original es 'Now you see ... me: now you don't', es decir, 'ahora me ves, ahora no me ves', que aquí se ha cambiado para evitar riesgos: no fuera a ser que a los espectadores les diera por hacerles caso, y ahora no te veo. Para los que insistan en esta tercera parte, es tan entretenida, vistosa, animada y vacía como las dos anteriores, y se puede ver entera sin decaimiento y sin hacerse uno más allá de dos o tres preguntas.

La novedad en el argumento consiste en que ya prepara su relevo el equipo original y se incorporan tres jóvenes magos (a modo de becarios) por si a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher les da por hacer bien el truco y desaparecer. En esta ocasión, la aventura también está llena de sorpresas, giros y planes de robos, que tienen el acierto de explicar la trampa posteriormente con lo que hay algo de consuelo para un espectador 'normal', que no se enteraría de nada. Y algo de magia pone en el 3 de 'Ahora me ves' el hecho de que sea la villana Rosamund Pike, Veronika Vanderbergh, supermillonaria y con una piedra de brillante tan gorda que nadie la querría en un riñón ni regalada. No es la mejor Rosamund Pike, naturalmente, pero se lleva la película como el Rey Arturo su espada Excálibur (¿quién va a mirar a Woody Harrelson y su mondadientes húmedo si está cerca Rosamund Pike?)

Tras todo el entretenimiento y movimiento de 'Ahora me ves 3' queda la impresión de que vendrá la 4, pero ya con nuevos protagonistas, Justice Smith, Dominic Sessa y Ariana Greenblatt (los becarios), que tienen más gracia y encanto que Eisenberg y su banda.