Crítica de 'Ahora me ves 3' (**): Entre el mágico atraco y el simple atracón

Tras todo el entretenimiento y movimiento queda la impresión de que vendrá la 4, pero ya con nuevos protagonistas (los becarios), que tienen más gracia y encanto que Eisenberg y su banda

Jesse Eisenberg: «Me metí tanto en el papel de 'Ahora me ves...' que conseguí superar mis miedos a interpretar»

Fotograma de 'Ahora me ves 3' con los protagonistas
Tercera película del cuarteto de magos que roban a los muy, muy ricos y lo reparten sin ton ni son, a lo tonto, entre su público y palmeros (suena a 'gobierno de progreso', pero es otra cosa). Su título original es 'Now you see ... me: now you don't', es decir, 'ahora me ves, ahora no me ves', que aquí se ha cambiado para evitar riesgos: no fuera a ser que a los espectadores les diera por hacerles caso, y ahora no te veo. Para los que insistan en esta tercera parte, es tan entretenida, vistosa, animada y vacía como las dos anteriores, y se puede ver entera sin decaimiento y sin hacerse uno más allá de dos o tres preguntas.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

