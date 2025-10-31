Suscríbete a
Crítica de 'Los Tigres' (***): La mala vida del submarinista fuera del agua

Es interesante la mezcla de agilidad y suspense en el rodaje de las escenas submarinas con su simetría en las de esas relaciones también de profundidad y orfandad entre los hermanos

Entrevista con Alberto Rodríguez, director de 'Los Tigres'

Oti Rodríguez Marchante

Uno de los grandes aciertos de Alberto Rodríguez como director es el de conjugar al máximo la geografía y la historia de sus películas, lo que cuenta, dónde y cómo. Las texturas tristes de las marismas del Guadalquivir en la historia sórdida de 'La isla ... mínima'; la chispa y negrura de la Sevilla marginal 'aseándose' para la Expo 92 en 'Grupo 7'; el ambiente carcelario dentro y fuera de la Modelo en el daguerrotipo de una época en 'Modelo 77', o los olores a entresijos del 23-F en 'Anatomía de un instante', la miniserie que acaba de hacer. Alberto Rodríguez pone a cocer su cine, lo que quiere contar, en la olla perfecta para que tome su mejor sabor.

