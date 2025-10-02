Crítica de 'The Smashing Machine' (***): El musculoso Dwayne Johnson en su mejor papel

Esta película fue una de las sorpresas del pasado Festival de Venecia y no porque haya algo especial en lo que cuenta o en su modo de contarlo, sino porque el protagonista es Dwayne Johnson y además de lucir músculos, que los luce ... como un simposio de luciérnagas (pectorales como paelleras y unos nervios y venas en los brazos como tubos de PVC), compone un personaje complejo, con más matices de los que suele manejar y lo saca a flote con mucho mérito.

Es la historia de Mark Kerr, que fue uno de los pioneros en las competiciones de Artes Marciales Mixtas, que consisten básicamente en machacar al contrario sin apenas reglas que lo impidan. Dwayne Johnson, un perfecto modelo de dos por dos, tiene parte de su trabajo en el interior del cuadrilátero o también octógono, donde se encuentra en su hábitat interpretativo, pero es fuera de ellos cuando ofrece un pequeño recital de transmisión de emociones e intimidades. O sea, que no es Lawrence Olivier con la calavera de Hamlet, pero se aprecia que ha trabajado al personaje no solo en el gimnasio.

El director es Ben Safdie y bucea en la personalidad del luchador y en sus zonas oscuras, en su caída en el abuso de los fármacos y en su destructivo matrimonio con una mujer que lo quiere y le saca de quicio en iguales proporciones. Un papel que interpreta Emily Blunt con mucho atractivo y no menos riesgo, siempre entre las manazas de Johnson. La dirección de Safdie es correcta, clara, sin que asuma otros riesgos que el de una música horrible para acompañar a su historia. Pero ganó el premio al mejor director en la Mostra de Venecia, probablemente porque no se atrevieron a premiar lo más valioso de la película, que es la caracterización de Dwayne Johnson…, y en un personaje parecido, aunque infinitamente más oscuro y marginal, Mickey Rourke hizo historia con 'El luchador', de Darren Aranofsky.

'The Smashing Machine' es una película que no es agradable de ver para todo el mundo, por la agresividad y violencia de las luchas y por el excesivo inventario de músculos generalmente en primer plano, pero ofrece una insospechada naturaleza afable y amistosa entre los duros guerreros de este deporte que, por ahora, no vamos a practicar.