Crítica de 'Simón de la montaña' (**): Dónde termina la capacidad y comienza la discapacidad
«Es realmente bueno el trabajo del actor, Lorenzo Ferro, que descoloca tanto como la propia historia»
Más críticas de Oti R. Marchante
Película rara, difícil de catalogar y que camina sobre el hilo de varios asuntos ante los que uno tiene que pensar por primera vez. El protagonista es un joven, Simón, que siente tener una discapacidad que no es ni evidente ni aceptada por sus padres, ... y que él fuerza y busca con la compañía de un grupo de jóvenes con dificultades físicas y mentales y que desarrollan vida cotidiana en un centro de ayuda, al que él no tiene acceso sin que le den antes un certificado de discapacidad; su nuevo amigo, y discapacitado, Pehuén Pedre, le ayuda a acentuar sus supuestas deficiencias para el examen del registro civil. El director, Federico Luis, hizo un cortometraje titulado 'Cómo ser Pehuén Pedre' en el que cuenta ese entrenamiento.
Es el primer largometraje en solitario del argentino Federico Luis y acentúa para su extraña historia el contexto, al borde la cordillera andina, en tierras frías y muy despejadas, un lugar de desconexión en el que Simón llena sus baterías junto a esos chicos alegres, juguetones, traviesos y que ensayan sus primeras relaciones de amistad y amor; mientras que se le vacía la pila en su trato con los adultos, especialmente sus padres, ante los que no sabe reconducir sus sentimientos ni discapacidades.
Es realmente bueno el trabajo del actor, Lorenzo Ferro (ya lo vimos hace unos años en la terrible 'El ángel', de Luis Ortega), que descoloca tanto como la propia historia. Y sorprenden también el mencionado Pehuén Pedre y la niña Kiara Supini. 'Simón de la montaña' combina la perplejidad con el encanto y te deja esa impresión de no saber muy bien ni lo que has visto ni lo que has pensado.
