Crítica de 'Simón de la montaña' (**): Dónde termina la capacidad y comienza la discapacidad

«Es realmente bueno el trabajo del actor, Lorenzo Ferro, que descoloca tanto como la propia historia»

Fotograma de 'Simón de la montaña'
Fotograma de 'Simón de la montaña'
Oti Rodríguez Marchante

Película rara, difícil de catalogar y que camina sobre el hilo de varios asuntos ante los que uno tiene que pensar por primera vez. El protagonista es un joven, Simón, que siente tener una discapacidad que no es ni evidente ni aceptada por sus padres, ... y que él fuerza y busca con la compañía de un grupo de jóvenes con dificultades físicas y mentales y que desarrollan vida cotidiana en un centro de ayuda, al que él no tiene acceso sin que le den antes un certificado de discapacidad; su nuevo amigo, y discapacitado, Pehuén Pedre, le ayuda a acentuar sus supuestas deficiencias para el examen del registro civil. El director, Federico Luis, hizo un cortometraje titulado 'Cómo ser Pehuén Pedre' en el que cuenta ese entrenamiento.

