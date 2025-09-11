Crítica de 'Simón de la montaña' (**): Dónde termina la capacidad y comienza la discapacidad

Película rara, difícil de catalogar y que camina sobre el hilo de varios asuntos ante los que uno tiene que pensar por primera vez. El protagonista es un joven, Simón, que siente tener una discapacidad que no es ni evidente ni aceptada por sus padres, ... y que él fuerza y busca con la compañía de un grupo de jóvenes con dificultades físicas y mentales y que desarrollan vida cotidiana en un centro de ayuda, al que él no tiene acceso sin que le den antes un certificado de discapacidad; su nuevo amigo, y discapacitado, Pehuén Pedre, le ayuda a acentuar sus supuestas deficiencias para el examen del registro civil. El director, Federico Luis, hizo un cortometraje titulado 'Cómo ser Pehuén Pedre' en el que cuenta ese entrenamiento.

Es el primer largometraje en solitario del argentino Federico Luis y acentúa para su extraña historia el contexto, al borde la cordillera andina, en tierras frías y muy despejadas, un lugar de desconexión en el que Simón llena sus baterías junto a esos chicos alegres, juguetones, traviesos y que ensayan sus primeras relaciones de amistad y amor; mientras que se le vacía la pila en su trato con los adultos, especialmente sus padres, ante los que no sabe reconducir sus sentimientos ni discapacidades. Noticia Relacionada Un controvertido y avispado Miguel antes de ser Cervantes Oti Rodríguez Marchante Amenábar deja una película hermosa, aventurera, más cálida de lo que es habitual en él y con un punto de controversia que nunca se le puede reprochar a un autor Es realmente bueno el trabajo del actor, Lorenzo Ferro (ya lo vimos hace unos años en la terrible 'El ángel', de Luis Ortega), que descoloca tanto como la propia historia. Y sorprenden también el mencionado Pehuén Pedre y la niña Kiara Supini. 'Simón de la montaña' combina la perplejidad con el encanto y te deja esa impresión de no saber muy bien ni lo que has visto ni lo que has pensado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Ver comentarios (0) Reportar un error