Crítica de 'El regreso de Ulises' (***): las dudas y flatos del héroe inesperado

Se han hecho muchas adaptaciones al cine del poema épico de Homero 'La Odisea', la más popular es la de Mario Camerini en 1954, 'Ulises', con Kirk Douglas de protagonista, y la más esperada es la próxima, la versión de Christopher Nolan ... , con Matt Damon, y que se estrenará en 2026. La que firma y estrena ahora Uberto Pasolini acota algunos cantos de la obra homérica, los referidos a la llegada a Ítaca de Odiseo tras su largo viaje de vuelta de la Guerra de Troya. Todo el mundo ha leído 'La Odisea' (¿?), o eso supone Uberto Pasolini, que no es pariente de Pier Paolo sino de Visconti, y el caso es que elude en su historia toda la parte del viaje, la odisea que le da nombre y sentido, y se centra en la llegada a Ítaca y en la aventura para recomponer a su familia, a su pueblo y a sí mismo del desastroso estado en que estaban.

Un buen y sencillo trato visual, en interiores y exteriores, nos sitúan en los dilemas de Ulises, su esposa Penélope y su hijo Telémaco, y Pasolini busca una nueva perspectiva para lo que era el desenlace de la obra, el regreso, el reencuentro, los tejemanejes, la venganza… Incluso recubre al héroe de otros condimentos más complejos que la astucia, la fuerza y su connivencia con los dioses (especialmente Atenea), aquí desaparecidos por completo de la historia, y se puede intuir a un Odiseo arrepentido, confuso, más urgido por el reconocimiento de los suyos que por la venganza, aunque también se subrayan sus habilidades para la masacre. Ese dilema entre la guerra y la paz lo asume por completo Penélope, que interpreta con sobriedad Juliette Binoche. Ralph Fiennes lleva el peso de la historia y ofrece una interpretación pletórica de físico y reflexiva de sus traumas.

