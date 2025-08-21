Suscríbete a
ABC Cultural

Crítica de 'El regreso de Ulises' (***): las dudas y flatos del héroe inesperado

Ralph Fiennes protagoniza esta nueva adaptación del poema épico de Homero 'La Odisea'

Ralph Fiennes, en una escena de la película
Ralph Fiennes, en una escena de la película ABC
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se han hecho muchas adaptaciones al cine del poema épico de Homero 'La Odisea', la más popular es la de Mario Camerini en 1954, 'Ulises', con Kirk Douglas de protagonista, y la más esperada es la próxima, la versión de Christopher Nolan ... , con Matt Damon, y que se estrenará en 2026. La que firma y estrena ahora Uberto Pasolini acota algunos cantos de la obra homérica, los referidos a la llegada a Ítaca de Odiseo tras su largo viaje de vuelta de la Guerra de Troya. Todo el mundo ha leído 'La Odisea' (¿?), o eso supone Uberto Pasolini, que no es pariente de Pier Paolo sino de Visconti, y el caso es que elude en su historia toda la parte del viaje, la odisea que le da nombre y sentido, y se centra en la llegada a Ítaca y en la aventura para recomponer a su familia, a su pueblo y a sí mismo del desastroso estado en que estaban.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app