Crítica de 'Playa de Lobos' (***): La huella de Francella y Rovira, o extraños en un chiringuito

En el cine y en el casino no hay apuesta segura, aunque lleves las mejores cartas de la baraja o todos los elementos precisos para el éxito, tal y como se ha ocupado de tener el director Javier Veiga para que bendigan su película: una ... historia entretenida y sorprendente, un guion finísimo y que traba el humor, la intriga, el drama y un puntito de terror, y una puesta en escena sencilla en espacio y tiempo, compleja en su planificación e intención y muy arriesgada en su tono, musicalidad y referencias a la cinefilia y a los recovecos del alma humana.

El otro elemento arriesgadísimo y brillante que ha manejado Javier Veiga es su apuesta por la interpretación, que le encomienda a dos actores grandes, Guillermo Francella (para muchos, el más grande) y Dani Rovira, que tienen la misión de volcar en la pantalla dos maneras tan distantes de actuar y que consigan acoplarse como dos expertos tanguistas. La gracia ingenua y fresca de Rovira con la seria soltura de Francella para enredar y engrasar la trama.

Un leve prólogo para situarnos y para ver en la pantalla a Marta Hazas y a Antonia San Juan, quienes con alegría y música adecuada nos llevan hasta el lugar de los hechos, la Isla de Lobos, en Fuerteventura, y nos dejan allí con Manu, que atiende un chiringuito en la playa, y con Klaus, un argentino o sueco con un superávit de guasa. Dos personajes y un conflicto diminuto al que ambos echan levadura hasta convertirlo en una gran función. Un menú que tiene regustos de 'La huella', obra maestra de Mankiewicz, y que adquiere sabores de 'Extraños en un tren', de Higsmith o de Hitchcock, a elegir.

El ritmo, rico en especias; el desarrollo, con más guiños que una partida de mus, y la trama aderezada valientemente con tropiezos de musical (las apariciones de los coros, las canciones del mero gigante, la seriedad hecha fosfatina con un surrealismo daliniano o marxiano…), deslían un argumento que avanza entre la perplejidad y la sorpresa, un divertimento que se pone inesperadamente serio y un magnífico pulso entre personajes y actores en el que lo ingenuo y lo taimado se enreda en una trenza perfecta.

Hay muchas ocasiones para partirse de risa: a costa de 'lo sueco', de las metáforas, de Einstein y de su coeficiente mental; a costa de lo bien que interpreta Dani Rovira a ese tipo casi honrado y bueno con agallas, y a costa de la técnica de gran actor que despliega Francella para ponerse y quitarse caretas… Una jocosa e inteligente excursión hasta los lugares del ser humano en los que la razón, los deseos, las tentaciones y los recelos buscan sus límites, y en donde lo verdadero y lo falso se disputan el timón de una trama que termina donde empezaría una de los Coen.