Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Telefónica propone bajar un 5% la afectación del ERE en tres filiales, pero los sindicatos lo ven «insuficiente»

Crítica de 'Playa de Lobos' (***): La huella de Francella y Rovira, o extraños en un chiringuito

La película tiene regustos de 'La huella', obra maestra de Mankiewicz, y adquiere sabores de 'Extraños en un tren', de Higsmith o de Hitchcock, a elegir

Guillermo Francella ('El encargado'): «Pido a Dios que ilumine a Milei»

Guillermo Francella y Dani Rovira protagonizan 'Playa de Lobos'
Guillermo Francella y Dani Rovira protagonizan 'Playa de Lobos'
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el cine y en el casino no hay apuesta segura, aunque lleves las mejores cartas de la baraja o todos los elementos precisos para el éxito, tal y como se ha ocupado de tener el director Javier Veiga para que bendigan su película: una ... historia entretenida y sorprendente, un guion finísimo y que traba el humor, la intriga, el drama y un puntito de terror, y una puesta en escena sencilla en espacio y tiempo, compleja en su planificación e intención y muy arriesgada en su tono, musicalidad y referencias a la cinefilia y a los recovecos del alma humana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app