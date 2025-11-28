Suscríbete a
ABC Cultural
Boletín del día
Escucha las noticias de este viernes 28 de noviembre
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias intensas, nieve y frío

Crítica de 'Núremberg' (***): Russell Crowe se come a Göring, al psiquiatra y al fiscal

El recital del actor mantiene viva y palpitante, prometedora e intrigante, la historia. Un papel por el que, probablemente, no tengan a bien darle un Oscar

«Quería que el público casi lo amara»: Russell Crowe engorda, manipula y seduce como Hermann Göring en los Juicios de Núremberg

Russell Crowe en una escena de 'Núremberg'
Russell Crowe en una escena de 'Núremberg'
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta es la segunda película que dirige James Vanderbilt, aunque tiene una larga filmografía como guionista en la que, entre el relleno, puede destacarse 'Zodiac', de David Fincher. Aquí escribe el guion basándose en el libro del periodista Jack El-Hai 'El nazi y ... el psiquiatra', que narra el encuentro y relación del psiquiatra estadounidense Douglas Kelly, enviado a los juicios de Núremberg para dictaminar la salud mental de los acusados nazis, con la máxima 'pieza' que habían conseguido atrapar vivo los aliados, Hermann Göring, a quien Hitler designó como sucesor en el cargo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app