Crítica de 'Monsieur Aznavour' (**): La voz metálica de un tipo que se empeñó en cantar

Todo el mundo conoce a Aznavour y ha tarareado sus bonitas canciones, 'La Bohème', 'She', 'Venecia sin ti' y tal y tal, y esta película, un 'biopic' en toda regla, le permitirá a su espectador conocer también lo mucho que sufrió Aznavour para alcanzar ... el triunfo y las veces que lo menospreciaron el público y la crítica musical por ser bajito, feote y medio armenio. Lo han dirigido Mehdi Idir y Gran Corps Malade (pseudónimo de un compositor y cantante altísimo y que sufrió un accidente y perdió la movilidad, aunque consiguió recuperarla dos años después) y, por lo visto en pantalla, con un alto nivel de producción y con un parecido escalón de admiración. Cuentan su vida desde el principio, aunque no hasta el final, que, como se sabe, le llegó a Aznavour a los 94 años y con un micrófono en la mano.

Bien ambientada en la época y los escenarios, y con una narrativa transparente, la película repasa los momentos claves del músico, su encuentro con Pierre Roche, su compañero de fatigas durante los primeros años; su relación artística con Édith Piaf, que poco menos que lo adoptó y le marcó unas pautas que no siempre aceptó; su primer triunfo en el teatro Olympia, ya casi con treinta 'tacos' y mucho resquemor en el alma; su momento cinematográfico con Truffaut en 'Tirez sur le pianiste' y sin profundizar mucho en ese territorio; sus desvelos familiares y sus relaciones y tiranteces con las mujeres y el matrimonio… Noticia Relacionada 'Frankenstein', de Guillermo del Toro (***): deslumbrante pirotecnia visual y sentimental Oti Rodríguez Marchante «Una versión que, además de brillante y espectacular, le ha permitido a su creador meditar sobre su propia relación con sus 'criaturas'» En fin, un vistazo aseado a una larga vida de música, fracasos y éxitos, que tiene en el papel protagonista al actor Tahar Rahim, que se esfuerza en ponerle cuerpo y alma a Aznavour, a sus peculiares maneras escénicas y a su tenacidad y ambición. Hay algún momento musical muy apropiado para sus 'fans' y un retrato general cómodo. En cuanto a los claroscuros que solamente se sugieren, pues, ya si eso, en otra ocasión.

