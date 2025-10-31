Suscríbete a
Crítica de 'Monsieur Aznavour' (**): La voz metálica de un tipo que se empeñó en cantar

El biopic le permitirá al espectador conocer lo mucho que sufrió Aznavour para alcanzar el triunfo y las veces que lo menospreciaron el público y la crítica musical por ser bajito, feote y medio armenio

Oti Rodríguez Marchante

Todo el mundo conoce a Aznavour y ha tarareado sus bonitas canciones, 'La Bohème', 'She', 'Venecia sin ti' y tal y tal, y esta película, un 'biopic' en toda regla, le permitirá a su espectador conocer también lo mucho que sufrió Aznavour para alcanzar ... el triunfo y las veces que lo menospreciaron el público y la crítica musical por ser bajito, feote y medio armenio. Lo han dirigido Mehdi Idir y Gran Corps Malade (pseudónimo de un compositor y cantante altísimo y que sufrió un accidente y perdió la movilidad, aunque consiguió recuperarla dos años después) y, por lo visto en pantalla, con un alto nivel de producción y con un parecido escalón de admiración. Cuentan su vida desde el principio, aunque no hasta el final, que, como se sabe, le llegó a Aznavour a los 94 años y con un micrófono en la mano.

