Suscríbete a
ABC Cultural
Crimen en EE.UU.
El FBI distribuye fotos del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

Crítica de 'La ley de Jenny Pen' (**): El viejo y el mal

La salvan los dos enormes actores porque los guionistas llenan la historia de agujeritos que van creciendo

John Lithgow y Geoffrey Rush
John Lithgow y Geoffrey Rush
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos actores enormes, como John Lithgow y Geoffrey Rush (que aquí son también productores), salvan esta función que se desarrolla casi por completo en una residencia de ancianos. La idea de partida es prometedora: un juez que ha sufrido un derrame cerebral (Rush) es ... internado allí, un lugar apacible pero en el que hay un sujeto, un anciano listo y cruel que se dedica a martirizar a los otros residentes, papel que interpreta Lithgow con enorme control de su cara de buena persona y su terrible cara oculta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app