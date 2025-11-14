Crítica de 'Todos los lados de la cama' (**): todo canta un poco menos los actores

La secuela perfecta de 'Los dos lados de la cama', al menos en el sentido etimológico de lo que sigue, la consecuencia. Han pasado veinte años desde que se estrenó la película de Emilio Martínez-Lázaro, con guion de David Serrano, y recoge ... a los personajes otra directora y otros guionistas, Samantha López Speranza y Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo. El mismo trío de personajes masculinos en sus mismos actores, Ernesto Alterio, Alberto San Juan y Guillermo Toledo, y parecido trío femenino pero con ciertas alteraciones en sus actrices, siguen Pilar Castro y María Esteve, se incorpora Natalia Verbeke y no están a la vista ni Lucía Jiménez ni Verónica Sánchez.

Y la novedad es que el lío de lados de la cama alcanza ahora a la siguiente generación, el hijo de Alterio y la hija de Pilar Castro, Joan Buxaderas y Lucía Caraballo. Ya no es novedad que el argumento se desarrolla dentro de las leyes del musical, es decir que las canciones y los bailes interrumpen la escena, ni tampoco es novedad que en los años transcurridos los intérpretes de entonces no hayan mejorado sus niveles vocales y canten y bailen sus números por debajo del 5. El guion no es ahora tampoco un modelo de sutileza, aunque tiene gracia (si se quiere ver) en lo que se han convertido el trío canoso masculino, en un patético padre, en un fantasma sin sitio y en un gurú de pacotilla. Y es lo mejor de la película lo bien que se adaptan a sus personajes Alterio, Toledo y San Juan.

Hay una sobreabundancia de clichés y campo trillado, pero puede vérsele la chispa a los patrones actuales sobre el amor y el sexo en comparación con la 'caspa' noventera que representan la 'generación padres y amigotes', cuyas experiencias en ese sentido no les sirven para otra cosa que hacer el ridículo. Y profundizan en ello con gracia, además de Alterio, Pilar Castro, muy bien, como siempre, y con suficiente personaje para darle cuerpo y colmillo, y también María Esteve, que le pone picardía a su tópico andante.

En fin, que no será fácil encontrar algo más que algunos chistes y situaciones graciosas, o casi, ni congraciarse con sus números musicales.