Suscríbete a
ABC Cultural

Crítica de 'Los Futbolísimos 2' y 'Los Súper Elfkins': Llega el cine infantil como excusa para librarse del tardeo y del Aperol

Las diferentes tramas son blancas como un fiesta ibicenca, aunque de un blanco puro, sin mil rayas, y con unos niveles tolerables de malicia

Las imágenes de 'Los futbolísimos 2'

El elenco de 'Los futbolísimos 2', con Arturo Valls, Miguel Ángel Muñoz y Joaquín Reyes, entre otros
El elenco de 'Los futbolísimos 2', con Arturo Valls, Miguel Ángel Muñoz y Joaquín Reyes, entre otros
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Por alguna extraña razón, en los larguísimos días del verano, con más tiempo muerto que un final apretado de baloncesto, el ir al cine no está entre las actividades preferentes, y debería de ser un plan imbatible: un lugar fresco, oscuro, donde no te dan ... mucho la lata y donde, si eres niño, hay 'barra libre' de chucherías y 'pisicolas'. El estreno estos días de dos películas apropiadas para la infancia y que aguantan bien lo absurdo de la mirada adulta, buscan su acomodo en el fatigoso tardeo de la ciudad y aledaños. Una es española y secuela, 'Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', y la otra, que se estrena la próxima semana, es alemana y también secuela, 'Los Súper Elfkins'. Una posibilidad de vía de escape, un alivio, para la hora ya inevitable y rosácea del Aperol spritz.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app