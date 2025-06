Crítica de 'Fight or Flight (Sicarios en el aire)'

Josh Harnett, a punto de liarse a puñetazos con un sicario en 'Fight or Flight (Sicarios en el aire)'

Película de entretenimiento y acción trepidante y violenta en un espacio cerrado, al modo en que lo era 'Bullet train' (David Leitch, 2022, con Brad Pitt), con la que comparte el tono de comedia negra y un protagonista rocoso, que aquí es Josh Hartnett, ex mercenario, alcohólico, torpe en sus reacciones pero bruto como él solo. El espacio es el de uno de esos aviones gigantescos y con más recovecos y laberinto que el zoco de Fez; y la aventura es rápida y directa, primero porque no tiene importancia alguna (un personaje misterioso que descubrir en un avión lleno de sicarios y Josh Hartnett para pelearse con todo el mundo) y después porque el rumbo que toma es tan caótico y tan inverosímil que no hay que aplicarle ni media neurona para seguirla.

Josh Hartnett, que fue un joven actor muy prometedor que trabajó para Robert Rodríguez, Sofia Coppola, Michael Bay, Ridley Scott o Brian De Palma, le vio los colmillos al 'monstruo de Hollywood' y decidió tomarse su carrera con mucha precaución, quizá excesiva, y se retiró, volvió, no encontró su sitio, pero con el director Guy Ritchie acertó en un par de películas, 'Despierta la furia' y sobre todo 'Operación Fortune: el gran engaño', y aquí está, a bordo de este avión enloquecido, y en un personaje en cierto modo con el sello de Liam Neeson, pero sin tomárselo en serio. Como antihéroe de acción, Hornett está en plena forma, y en esta película se le coge ese raro cariño como a una mofeta que viniera simpática a comer en tu mano.

