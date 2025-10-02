Suscríbete a
Crítica de 'Un fantasma en la batalla' (****): Años de precisión y tensión para liquidar a ETA desde dentro

«Es una magnífica lección de cine, de ritmo narrativo, de intriga siempre en progresión y de claridad ética del cómo, dónde y por qué se ganó esa batalla»

Crítica de &#039;Un fantasma en la batalla&#039; (****): Años de precisión y tensión para liquidar a ETA desde dentro
Oti Rodríguez Marchante

Su estreno en el Festival de San Sebastián ya permitió hablar de ella con extensión y establecer las conexiones y especialmente las diferencias con 'La infiltrada', la película de Arantxa Echevarría que fue la sensación del pasado año, que ganó el Goya de mejor ... película y su protagonista, Carolina Yuste, el de mejor actriz. La que dirige ahora Agustín Díaz Yanes, como ya se ha escrito, le añade vínculos con la historia real al 'contaminar' la ficción con imágenes de archivo de algunos de los 'grandes momentos de atrocidades' de la banda terrorista de ETA, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, Ortega Lara…

