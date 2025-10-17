Suscríbete a
ABC Cultural

Crítica de 'La deuda' (**): Con la mala suerte en los talones

Se le quedan a 'La deuda' algunos detalles en el aire, tanto dramáticos como de suspense

Todas las críticas de cine de ABC Play aquí

Daniel Guzmán en 'La deuda'
Daniel Guzmán en 'La deuda'
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Daniel Guzmán, un actor sobrio, dramático y con un buen punto de humor detrás de la cortina, ha dirigido ya varios largometrajes (el primero, 'A cambio de nada', era excelente) y ahora estrena 'La deuda', un thriller jaspeado de drama social que trata, no de ... refilón sino en su esencia, sobre la vejez, la dependencia, la exclusión social, la fatalidad y el sentimiento de culpa y deuda. El personaje protagonista, interpretado por el propio Daniel Guzmán, vive en una olla exprés: sin trabajo, sin dinero, junto a una anciana nonagenaria a la que cuida (como ella lo cuidó a él de niño) y a la que le van a expropiar el piso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app