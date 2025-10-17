Crítica de 'Un cabo suelto' (**): un policía de extranjis en el Cuerpo y en Uruguay

El director uruguayo Daniel Hendler, también muy conocido como actor argentino, abrió el pasado Festival de San Sebastián con su película '27 noches', pero, antes que esta, estrena ya esta semana 'Un cabo suelto', una comedia de frontera tanto en un sentido geográfico como psicológico. ... El protagonista, el cabo de la policía del equívoco título, huye de Argentina a Uruguay porque le persiguen otros agentes policiales…, y es, sin duda, un cabo suelto de alguna historia que no viene al caso, al menos en el argumento de la película.

Noticia Relacionada 'La cena' (***): Una vaquilla berlanguiana en el menú del Palace Oti Rodríguez Marchante 'La cena' es una comedia coral, al estilo de aquellas quecon su genial anarquía hizo Berlanga y con un similar acento en ese matiz corrosivo de la burla que llamamos choteo

Hendler echa mano de su particular sentido del humor, tan cromático y lingüístico, para seguir la peripecia de este hombre que, según parece, quiere cambiar de vida, desaparecer sin dejar rastro (deja rastro) y 'disfrazarse' de uruguayo a pesar de que su forma de hacer el mate lo delate y su acento le preceda… Casi una comedia gracias a las situaciones y los personajes con los que se cruza, la vendedora en una tienda de la frontera, un tipo serio que hace música y vende quesos o unos abogados a los que pide ayuda para guardar 'su secreto'.

El protagonista es Sergio Prina, actor que provoca simpatía con seriedad y del que se desprende el humor como si se le cayera por un roto del bolsillo, y el director Hendler cuida a su intérprete, le da verbo y gracia, como a todos los demás (Pilar Gamboa, Alberto Wolf, Néstor Guzzini, César Troncoso), que tienen un buen y creativo ritmo de fraseo. La estructura narrativa se permite algún vuelco temporal (arranca con una secuencia que pertenece a la zona de desenlace de la película) y la sensación de tiempos mezclados es continua en la progresión de la historia. Tiene gracia, encanto y misterio con esa impresión de relato circular que se sigue veloz hasta tocarse por la espalda.