Crítica de 'Blue Moon' (****): el fogonazo del genio cuando huele el ocaso

Es una película tan bien escrita, tan jocosamente dialogada, tan gloriosamente interpretada por Ethan Hawke...

Una escena de 'Blue Moon'
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Lorenz Hart fue un célebre letrista en el Nueva York de los años treinta, compuso, junto a Richard Rogers, cientos de canciones y algunos musicales, títulos como 'Pal Joey' o el 'Blue Moon' que le da título a esta magnífica película de Richard Linklater en ... la que no se cuenta su vida sino un fogonazo de su personalidad, sus sobrantes y carencias durante la noche del estreno de '¡Oklahoma!', que Lorenz Hart no escribió entre otras cosas porque se tenía que morir pronto a causa de una neumonía y un fallo hepático por su arrebatado amor al bourbon.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

