Crítica de 'Blue Moon' (****): el fogonazo del genio cuando huele el ocaso

Lorenz Hart fue un célebre letrista en el Nueva York de los años treinta, compuso, junto a Richard Rogers, cientos de canciones y algunos musicales, títulos como 'Pal Joey' o el 'Blue Moon' que le da título a esta magnífica película de Richard Linklater en ... la que no se cuenta su vida sino un fogonazo de su personalidad, sus sobrantes y carencias durante la noche del estreno de '¡Oklahoma!', que Lorenz Hart no escribió entre otras cosas porque se tenía que morir pronto a causa de una neumonía y un fallo hepático por su arrebatado amor al bourbon.

Richard Linklater, el cineasta de la paciencia fílmica, no necesita mucho más que eso para encontrarle el secreto y el estímulo a una historia que contar, que aquí es una radiografía de interiores a un hombre que vivía en constante estado de talento y que se escondía dentro de un incesante y brillante fraseo en el que el ingenio, la cultura y la provocación cantaban y bailaban a su alrededor. Una película de unas horas, que apenas dura hora y media y que transcurre en un bar en el que se celebra el éxito de '¡Oklahoma!'.

Es una película tan bien escrita, tan jocosamente dialogada, tan gloriosamente interpretada por Ethan Hawke, pero también por Margaret Qualley, Bobby Cannavale (camarero digno de John Ford) y Andrew Scott, y con una música viva, presente y no buena, sino maravillosa, que se consigue envolver de agrado la profunda amargura que reposa en su interior. Toda la acción de 'Blue Moon' consiste en ver y escuchar a Lorenz Hart, en escudriñar sus complejos interiores y en apreciar su variedad y calidad de recursos para convertir su inmensa tristeza y frustración en burbujas para brindar; hay que admirar el trabajo que hace Ethan Hawke en un personaje que no le pega (Lorenz era bajito y calvo, y así aparece Hawke) pero en el que sublima la acidez y calidez de sus interiores.

Lo que logran el guionista Robert Kaplow, el director Linklater y el actor Ethan Hawke no es solo una radiografía de Hart, sino más bien una imagen completa, un TAC, un profundo recorrido entre bromas, chistes y rápido ingenio del sufrimiento de alguien con las palabras, con el arte, con el espectáculo y con el poquito amor. Se traslada con sutileza el punto de vista sobre un cínico, insolente e hiriente hasta su parte de atrás, donde reposa oculta la fragilidad y el dolor. Una pieza triste de cámara mientras suena alegre al piano la música de la vida.