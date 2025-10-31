Crítica de 'Esa cosa con alas' (**): Duelo terrorífico entre la desdicha y la imaginación
«'Esa cosa con alas' tiene el estímulo de apartarse de los clichés ya tan manidos y ocupar esos espacios habituales para el miedo con sentimientos algo más profundos»
El terror llena los cines: películas para pasar miedo en Halloween pegado a una butaca
Primer largometraje de ficción de Dylan Southern, para el que cuenta con un tristísimo drama familiar y con un actor, Benedict Cumberbatch, dispuesto a mantenerse desmoronado y lloroso durante toda la historia. El argumento no se deja ni un resquicio sin amargura y narra ... la sufrida existencia de un hombre cuando muere su esposa y se queda inconsolable con sus dos pequeños hijos, por resumir, dos trastos. El dolor se diluye y se amplifica con la tinta del personaje, dibujante de cómic y con una fantasía enfermiza que combina el enorme drama con ficciones oscuras y diabólicas, lo que da la película una atmósfera también cercana al cine de terror.
En ese sentido, y para los no muy amantes de ese género de terror, 'Esa cosa con alas' tiene el estímulo de apartarse de los clichés ya tan manidos y ocupar esos espacios habituales para el miedo con sentimientos algo más profundos y conmovedores: no se puede uno liberar de la triste sensación de pérdida y asfixia emocional del personaje que interpreta Cumberbacht, tan viudo, tan padre, tan hundido y tan impregnado de sus fantasías artísticas y maléficas que lo sumergen en una depresión cercana a la locura.
Pere Portabella, una crucial constelación dentro de la historia del cine españolOti Rodríguez Marchante
El estreno de un documental sobre esta figura poliédrica es un homenaje a su personalidad y su obra, pero también una mirada a los patrones y figuras luminosas que componen su universo
La alegría y vitalidad de los niños y la comprensión de su entorno social y laboral (incluso la comprensión del demoníaco cuervo también protagonista del relato) le permiten algo de relajación a la trama, aunque no puede evitar el director y guionista que se arremoline un exceso de simbolismo, de terreno metafórico algo excesivo y exigente para las cabezas más concretas. Al final y sobre todo, queda lo más visible y que también es incorpóreo: la tristeza y el dolor.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Crítico de cine en ABC
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete