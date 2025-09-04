Suscríbete a
Crítica de 'Acosada' (**): cuatro actores para un triángulo

«Tal vez tengan interés algunas de las decisiones que toman los personajes, la mujer, el marido, los supuestos amantes…, pero un interés más bien moral o social que de suspense o intriga»

Oti Rodríguez Marchante

Su título original, 'Dis-moi juste que tu m'aimes', no resulta tan revelador como el utilizado en España, 'Acosada', que ya adelanta algunas situaciones que tardan en llegar. La guionista y directora (también actriz) Anne Le Ny elabora y pone en escena un argumento ... con tres picos, el familiar, el laboral y el pasional, y le sale una historia de amores cruzados, o torcidos, que alteran lo que empieza siendo unas vidas cómodas, o vulgares. En el matrimonio que forman Julien y Marie (Omar Sy y Elodie Bouchez) ocurren dos circunstancias inesperadas y que forman el trenzado de la trama: la vuelta al pueblo del viejo amor de Julien, una mujer seductora (Vanessa Paradis), lo cual alarma a Marie al tiempo que su nuevo jefe (José García) le muestra una excesiva inclinación hacia ella.

