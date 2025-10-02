Suscríbete a
ABC Cultural

El cine español enseña sus cartas: un trío de thrillers

Coinciden en la cartelera 'La sospecha de Sofía', 'Parecido a un asesinato' y 'Maleficio (La regla de Osha)'

Todas las críticas de cine

Blanca Suárez y Eduardo Noriega en 'Parecido a un asesinato'
Blanca Suárez y Eduardo Noriega en 'Parecido a un asesinato' abc
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos directores veteranos, Imanol Uribe y Antonio Hernández, coinciden en la cartelera de estrenos con dos películas con fuerte olor a thriller, 'La sospecha de Sofía' y 'Parecido a un asesinato', y el casi debutante Ángel González presenta también un thriller, 'Maleficio (La regla de ... Osha)', aunque más volcado al terror y lo sobrenatural. Esta coincidencia de estrenos y género de películas españolas no se puede considerar una tendencia, sino más bien un requisito para aprovechar el interés que le otorga la tensión y la intriga a una película para que destaque entre el exagerado caudal de estrenos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app