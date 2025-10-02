Suscríbete a
Cautivos y cautivados por el 'biopic'

«Dos estrenos de este fin de semana pertenecen a este género de moda, el 'biopic', el francés 'La divina Sarah Bernhardt', de Guillaume Nicloux, y el alemán 'Múnter y el amor de Kandinsky', de Markus Rosenmüller»

Una imagen de 'La divina Sarah Bernhardt', de Guillaume Nicloux
Una imagen de 'La divina Sarah Bernhardt', de Guillaume Nicloux
Oti Rodríguez Marchante

Dos estrenos de este fin de semana pertenecen a este género de moda, el 'biopic', el francés 'La divina Sarah Bernhardt', de Guillaume Nicloux, y el alemán 'Múnter y el amor de Kandinsky', de Markus Rosenmüller. Y como buenos 'biopics' cuentan la vida de una ... de las grandes estrellas de la interpretación y la de la pintora Gabriele Münter, fundadora del movimiento 'El Jinete Azul' y amante de Vasili Kandinsky, y ambos con una gran cantidad de 'licencias' y medias verdades, como le es natural al género y a la moda.

