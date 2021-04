Crítica de 'Police': Puntos de vista y postureo «Está tan cargada de buena intención social como sobrecargada de algo que ya no se puede definir con otra palabra que postureo»

La directora Anne Fontaine presentó hace unos años un magnífico drama sobre unas monjas polacas violadas por las tropas rusas al final de la Segunda Guerra Mundial, se titulaba 'Las inocentes' y tenía prácticamente todo lo que le falta (o sobra) a esta que estrena ahora, 'Police', tan cargada de buena intención social como sobrecargada de algo que ya no se puede definir con otra palabra que postureo.

Es la historia de una mujer policía, que interpreta con el uniforme puesto Virginie Efira, sus problemas familiares, sus conflictos sentimentales con un compañero de patrulla (papel que adorna con su gracejo natural Omar Sy) y su dilema moral ante la misión de transportar hasta el avión de vuelta a su país a un inmigrante musulmán acogido como víctima de persecución y torturas.

Tras una primera parte en la que Fontaine decide diversificar los puntos de vista, pues se asiste a la misma narración con el cambio de perspectiva de cada uno de los protagonistas (lo cual, aunque no es nuevo, no deja de aportar esos matices y polisemia de que es capaz una imagen), el relato se centra en lo esencial del dilema, que no es la pareja, la fidelidad, el aborto o la depresión, sino el inverosímil 'qué hacemos con este hombre', y es ahí donde la película se sobrecarga de autoría y de postureo. Con Bruce Willis se hubiera entendido mejor.