Qué películas ver en televisión esta noche, 23 de enero de 2021

Oti Rodríguez Marchante SEGUIR Actualizado: 23/01/2021 21:00h

«La buena esposa 3». estrellas

Ficha técnica: Reino Unido. 2017. Drama, literatura. 90 m. Dir: Bjorn Runge. Con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater.

Es fácil de ver la genial interpretación de Glenn Close como esposa «tapada» de un escritor que acaba de ganar el Premio Nobel, y no tan fácil apreciar la de Jonathan Pryce como hombre «desatascado» por una gran y aplicada mujer. La película encuentra entre gestos, miradas y sutilezas el modo de expresar el caudal dramático y el terremoto de contradicciones, tanto matrimoniales como literarias, en una relación compleja y llena de dobleces y sorprendentes revelaciones. Y tan difícil y meritorio es ir agrandando al personaje según avanza el relato, como ir empequeñeciéndolo. Solo a ella «nominaron» al Oscar.

¿Dónde ver la película? A las 22.00 horas en TVE.

«Todo pasa en Tel Aviv». 3 estrellas

Ficha técnica: Luxemburgo. 2018. Comedia. 100 m. Dir: Sameh Zoabi. Con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton.

El eterno conflicto árabe-israelí visto en clave de telenovela y en tono de comedia, con un guion (el del rodaje de una teleserie en el interior de la película) que se trama en un puesto de control fronterizo entre Palestina e Israel. Divertida caricatura o sátira de los clichés que alimentan a ambas partes.

¿Dónde ver la película? A las 21.55 horas en La 2.

«The salvation». 3 estrellas

Ficha técnica: Dinamarca. 2014. Wéstern. 92 m. Dir: Kristian Levring. Con Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan.

Enorme y furioso wéstern danés, o de daneses (su director y el protagonista), cuya primera parte es puro pedernal, de una violencia casi insufrible, y que pide a voces venganza y catarsis. Luego, la trama no se tranquiliza, pero intenta no apartarse de los moldes clásicos (y no tan clásicos) del género. Gran Mikkelsen, bien Eva Green y, «voilà», Eric Cantona.

¿Dónde ver la película? A las 20.45 en Trece.

La intervención 2 estrellas

Ficha técnica: Francia. 2019. Bélica, acción. 98 m. Dir: Fred Grivois. Con Alba Lenoir, Olga Kurylenko, Kevin Layne.

Un autobús escolar es secuestrado por un grupo terrorista en Yibuti, y el argumento consiste en la operación de rescate de la policía francesa y en la progresiva tensión entre la diplomacia y el disparo que se acumula en una zona fronteriza a Somalia. Salvo el tramo explosivo, hay tardes de domingo más interesantes.

¿Dónde ver la película? A las 22.00 horas en Cuatro.