Billy Wilder, Kubrick, Hawks, King Vidor, Tourneur, Mankiewicz, Minnelli, Curtiz, Raoul Walsh, Wyler, Hathaway, Sturges, Richard Quine, Aldrich, Huston, Preminger, Anthony Mann, Brian De Palma, Stanley Donen… De los grandes solo John Ford y Alfred Hitchcock no lo tuvieron a sus órdenes y sin embargo, a él – y Burt, otro actor cuya filmografía es también algo así como la Guía de Directores y Películas del Hollywood clásico– nunca se le menciona como lo que fue, uno de los grandes actores, y excelente productor, de la Historia del cine.

Se llamaba Issur Danielovitch Demsky , nacido el 9 de diciembre de 1916 en la ciudad de Ámsterdam, en el estado de Nueva York, el hijo, como tituló el primer volumen de sus interesantes memorias, de un trapero. La viva imagen del sueño americano porque tras esa condición de hijo de emigrante, pobre, fue capaz de estudiar, ganarse la vida con trabajos diversos, por ejemplo, dependiente en unos grandes almacenes, lograr ser admitido en la neoyorquina St. Lawrence University, obtener una licenciatura en Arte, ganar el campeonato universitario de lucha libre e ingresar en la Academia de Arte Dramático de Nueva York para convertirse en Kirk Douglas , que se abrió paso en la procelosa jungla de Broadway como un tipo duro pero atractivo, con un peculiar hoyuelo en la barbilla, una sonrisa entre seductora y peligrosa y una inteligencia tan fuera de lo común como su ambición, su falta de escrúpulos y un innato talento para la actuación y los negocios cinematográficos, tanto como un insaciable apetito para conquistar y abandonar a corazones femeninos.

Pier Angeli, Ann Sothern, Terry Moore, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, cuya conflictiva belleza le hizo salir precavidamente huyendo, Gene Tierney, Joan Crawford, de cuyo breve romance no guardaba ningún buen recuerdo, Patricia Neal, amante que compartió con Gary Cooper, Mia Farrow, Debbie Reynolds… entre otras menos conocidas, formaban parte de su turbulenta vida sentimental. Fue investigado como uno de los sospechosos del misterioso asesinato de la Dalia Negra , paralela a una fulgurante carrera cinematográfica y que motivó en 1951 el divorcio de Diana Dill, una actriz a la que había conocido en sus primeros pasos, su primera esposa, de la que tuvo dos hijos, Michael, futuro exitoso productor y actor de cine, y Joel. Su segunda esposa, la elegante y discreta Anne Buydens, le dio dos hijos, Peter y Eric, muerto de una sobredosis, algo que devastó a Kirk Douglas , tuvo que soportar no solo sus infidelidades sino que las hiciera públicas en su segundo, y muy entretenido, libro de memorias.

Su amiga Lauren Bacall, una de las pocas damas de la pantalla , junto con Ava Gardner –Sinatra estaba por medio–, con la que no tuvo una relación sentimental, otra ambiciosa chica neoyorquina, judía como Kirk, que le abrió las puertas del cine, de Hollywood, recomendándolo al poderoso e inteligente productor Hal B. Wallis, por entonces y tras despedirse de la Warner, una de los productores de la Paramount.

En su primera aparición, el joven actor llegado de Broadway se las tuvo que ver en unas pruebas para conseguir el papel protagonista de «El extraño amor de Martha Ivers», con unos tipos llamados Montgomery Clift y Richard Widmark, jóvenes chacales a la busca de gloria . Ganó Douglas y casi de inmediato se convirtió en personaje mito con películas como «Regreso al pasado», un film noir inolvidable rodado con elegante desesperación por Jacques Tourneur, el boxeador de «El ídolo de barro», su primera nominación al Oscar, o con «Carta a tres esposas», un melodrama matrimonial que en manos de Joe Mankiewicz pulverizaba la fragilidad de la fidelidad matrimonial. Pero el talento de Douglas, siempre orientado hacia personajes de fuerza física e interior ardiente, de acción y psicología, cristalizaba en wésterns sobrios como «Camino a la horca», o convulsos, como «La pradera sin ley», dirigidos por dos sabios veteranos como Walsh y Vidor.

Los años 50, justo cuando Hollywood avizoraba el final de los grandes estudios y el del star system, vieron el pináculo de la carrera de Douglas con personajes que son piedras miliares en la Historia del cine, como el despiadado productor de «Cautivos del mal» , con la que el delicado Vincente Minnelli radiografió Hollywood y el cine, o su retrato fauve de Van Gogh en «El loco del pelo rojo», de nuevo a las órdenes de Minnelli, sus otras dos nominaciones al Oscar, y en su retrato del pintor ofreciendo una actuación incendiaria para una maravillosa mirada al infierno de la creación asrtística.

Su arquitecto amante de la hermosa Kim Novak en «Un extraño en mi vida», la más romántica y melancólica película jamás rodada sobre el amor, el adulterio y la felicidad, dirigida en estado de gracia por un Richard Quine perdidamente enamorado, y quién no, de Kim, plantean el problema de por qué, nominado tres veces, Douglas jamás ganó un Oscar, consolándole la caprichosa y vengativa Academia con uno honorífico en 1996. Dicen que era su carácter intransigente, sus peleas –entre otros echó a Tony Mann de no muy buenas maneras del rodaje de «Espartaco» – por conseguir lo que quería, sus ideas liberales que le llevaron a romper el tabú de la lista negra acreditando como guionista al gran Dalton Trumbo, la causa del rechazo académico, pero amén de haber trabajado con casi todos los grandes, construir personajes que no se olvidan jamás y producir películas como «Senderos de gloria» y «Espartaco», descubriendo el talento de un joven Stanley Kubrick, hacen esa decisión aún más incomprensible.

Los años 60 justo cuando el Hollywood del que formaba parte inextricable se derrumbaba, vieron a Kirk embarcarse en proyectos siempre arriesgados como el freudiano wéstern de Aldrich, «El último atardecer» o el thriller político de Frankenheimer, «Siete días de mayo», una admirable películas bélica de Preminger, «Primera victoria», «El arreglo», el ajuste de cuentas con Hollywood de Kazan, o «El día de los tramposos», un picaresco y controvertido wéstern comedia de Mankiewicz.

Hasta el 2005 siguió trabajando en películas –su vida– buenas, malas o regulares, dirigiendo alguna, «Posse», sabiendo que en Hollywood solo sobrevives a tus películas, al olvido, cuando nuevas generaciones se asoman a mundos que les sumergen en la felicidad, en el entretenimiento de historias construidas sobre pasiones humanas, como la centenaria vida del hijo del trapero, Mr. Kirk Douglas, un peligroso aristócrata de esa vida de repuesto que es el cine , Garci dixit.