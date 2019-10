Crítica de «La luz de mi vida»: Busca tu refugio

Actualizado 10/10/2019 a las 20:23

El actor Casey Affleck tiene una breve pero interesante carrera como guionista («Gerry») y director («I’m Still Here»): dos películas alejadas de lo que llaman la corriente principal. Esta nueva, que escribe, dirige y protagoniza, no le va a abrir las puertas de los grandes estudios en tanto que cineasta (como actor las tiene de par en par). Y no por mala, sino por la dichosa corriente californiana, de la que vuelve a apartarse para irse a los paisajes nevados del Norte. El primer, y mejor, plano de la película dura sus 15 minutos y es un encuadre fijo cenital de los dos protagonistas tumbados hablando. Es como el principio de «Gerry», que duraba casi lo mismo: sirve para separar, para expulsar, espectadores.

«La luz de mi vida»es una película de mundos helados, como los de Ursula K. Le Guinn. Es también de ciencia ficción, pero sin la más mínima concesión al dinamismo del cine de género ni al departamento de efectos visuales: ya se oye rezongar a los ejecutivos de Disney-Hollywood. Lo que es es un ejercicio de primoroso minimalismo. Imagina una distopía futura, una epidemia que convierte a la mujer en un objeto codiciado, y cuenta una trama de estricta supervivencia: un padre que recorre ese frío Norte tratando de proteger a su cría. Hay películas del camino despojadas (el nuevo Hollywood de los 70 nos legó varias joyas) pero a esta le conviene más el apelativo de deshuesada; no digo anémica porque no está mal del todo pero, después de dos horas, uno sale con hambre además de con frío.