Crítica de «Ventajas de viajar en tren»:

Actualizado 07/11/2019 a las 21:54

Valoración de ABCPlay Hay también cierto tremendismo, dentro de una estética «Delicatessen» y de una extravagancia narrativa que remite a Cuerda y otros maestros de una traidición muy española. Federico Marín Bellón Valoración de los lectores Envía tu valoración ¿Cual es tu valoración? Envíar

Está el cine español juguetón y vanguardista, cansado de repetir esquemas conocidos, algo que siempre es saludable. Y arriesgado. «La verosimilitud está sobrevalorada», dice un personaje en una frase cierta que resume un poco la película. «Ventajas de viajar en tren» también tiene sus desventajas, pero entre las primeras, que son mayoría, ofrece un reparto estupendo, una estructura ambiciosa y sucesos impensables, cuyo mérito cabe atribuir al autor de la novela, Antonio Orejudo. Javier Gullón se encarga de convertirla en guion y Aritz Moreno lo dirige todo sin perder el pulso. Como mucho, se le acelera.

El comienzo es un carrusel de juegos, relatos que pasan de boca en boca. Gente que cuenta a alguien lo que le dijo otra persona que a su vez lo escuchó de un tercero que... El hilo es tan fácil de perder como de disfrutar.

Hay también cierto tremendismo, dentro de una estética «Delicatessen» y de una extravagancia narrativa que remite a Cuerda y otros maestros de una traidición muy española. El guión es un gran absurdo perfectamente organizado, alicatado por una dirección de arte potente, aunque quizá a un paso de lo necesario para causar el efecto soñado.

Es difícil discernir de quién es el mérito de otra virtud de la cinta: el espectador va entrando en ese mundo y la segunda historia, no menos chocante que las anteriores, fluye con más facilidad. No se entretengan en plantearse la pregunta evidente: ¿cómo puede ser la segunda si antes hay más de una? Mejor, déjense llevar hasta ese final paradójicamente (es la norma) insatisfactorio, y hacia un tercer acto que cierra un círculo no redondo, pero sí admirable.