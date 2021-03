Crítica de 'Los traductores': Plan perfecto para huir de la realidad En su segunda película, el francés Régis Roinsard plantea un enigma literario vistoso, efectista y entretenido

Thriller internacional con sabor literario que destaca por su reparto, con estrellas de media Europa, y más allá. La aportación española es Eduardo Noriega, que se codea con Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio y Sidse Babett Knudsen, entre otros, varios de ellos más conocidos por sus rostros que por sus nombres, como la protagonista de 'Borgen'.

La lujosa producción ofrece desde el principio una sensación de irrealidad, pero se trata de entrar en el juego y pasarlo bien con el enigma, algo aplastado por el exceso general de diseño. Como en las novelas de Agatha Christie, lo interesante es participar en el 'quién lo hizo' y dejarse engañar por la cámara, que siempre encontrará un número de potenciales culpables más allá de toda lógica, antes de que la cosa se desmadre.

La trama es original, desde luego: nueve traductores, cada uno de una nacionalidad, son encerrados en un búnker de lujo para traducir bajo el mayor secretismo posible el último libro de una trilogía de desmesurado éxito mundial.

La exótica mezcla de personajes y las conversaciones sobre literatura, o algo parecido, resultan atractivas como premisa, aunque el mundillo rara vez sobrevive con dignidad en su transición hacia la pantalla. Contar las intrigas de las editoriales para que no se filtren sus obras más cotizadas es otro punto a favor de la trama, por muy exagerado que parezca todo. No menos reseñable es el hecho de dar protagonismo a un oficio del que «nadie se acuerda jamás», como dice el personaje de Lambert Wilson. Y si alguien lo hace, se podría añadir, no suele ser para bien.

El misterio que se plantea es además interesante, así como la mezcla de idiomas, que incluso se explota poco. Era casi imposible, por otro lado, no caer en cierta pedantería o esquivar tentaciones más o menos efectistas. Según su director y coguionista, el francés Régis Roinsard, que debutó con la meritoria 'Populaire' hace casi una década, «la primera parte es un 'whodunit' muy Agatha Christie, después se convierte en una película de estafas y concluye como un filme de venganza». Puede que sean demasiados géneros en uno, pero el resultado, discutible y vistoso, es idóneo para pasar algo menos de dos horas escondidos de la realidad.