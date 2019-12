Actualizado 19/12/2019 a las 20:48

Es posible que el lector viva ajeno a los analistas que tratan de explicarle a J. J. Abrams lo que debería haber hecho para cerrar el círculo y que tampoco siga a los críticos plumavieja perdidos en unas guerras que ni siquiera intentan comprender. Entre ambos bandos cabe una galaxia. De los odiadores con alevosía a los derretidos con premeditación también media un abismo en el que habitan millones de personas «normales», que han vivido esta trilogía de trilogías con los vaivenes propios de un viaje tan largo.

Algunos tienen la edad suficiente para recordar la emoción de aquellos párrafos inclinados que abrían la saga hace cuatro décadas, envueltos en los fantásticos acordes de John Williams. La tradición se mantiene, por supuesto, y sitúa al espectador en posición. La nostalgia es un vicio peligroso, lo sabe todo el mundo, pero en pequeñas dosis no es tan grave sucumbir a la tentación.

Vista así, a resguardo del lado oscuro y del deslumbrado, sin jergas para iniciados ni la voluntad de desentrañar ninguna clave, «Star Wars: El ascenso de Skywalker» es una película trepidante, con grandes actores jóvenes, un despliegue técnico a la última y un guion inteligente que cumplirá su cometido: llevar a los cines a un número galáctico de espectadores. Es verdad que en los chiringuitos de expertos escucharán valoraciones de todo tipo, siempre vehementes y sin espacio para la duda.

Hablando de galácticos, J.J. Abrams ejerce un poco de Zidane. Él también es un viejo zorro que sabe mucho más que todos sus detractores juntos. El director, productor y guionista logró la mayor recaudación de toda la serie con el séptimo episodio, ya con George Lucas desde la barrera. Tras el batacazo en taquilla del capítulo dirigido por Rian Johnson, que ya quisieran otros, «Jijou» Abrams fue repescado para enderazar la nave. No lo llamaron para hacer de Tarantino ni mucho menos de Scorsese, sobre todo porque su público es hijo del que tenía el primero y nieto de los aficionados al segundo. Por eso su película es necesariamente infantil y su piscina no puede ser profunda, aunque luego la disfruten hasta los niños viejos que ya vivieron el estreno fundacional de 1977. Abrams juega para ganar, no en busca de la gloria, y para ello utiliza con indudable pericia un arsenal de recursos, empezando por dos jóvenes estrellas que soportan el plano corto y la espada larga: Daisy Ridley y Adam Driver.

«El ascenso de Skywalker» ofrece, por otro lado, una interesante dualidad: está llena de guiños atrapafans y, a la vez, lleva a los primerizos de la mano. Ni el más ignorante del universo concebido por papá Lucas se sentirá perdido. Siempre aparece algún personaje que explica lo que ha pasado o lo que está a punto de ocurrir. Son trucos criticables, aunque bien utilizados. Todo menos perder espectadores.

Entre los homenajes más obvios, se puede contar el que recibe Carrie Fisher, dado que la película se estrena casi tres años después de su muerte. Otras apariciones más o menos afortunadas son una forma de decirle al mundo que, al contrario que en «Perdidos», aquí Abrams remata los cabos sueltos. Todo ello dentro de una duración contenida (140 minutos), que acaba con un festival arrasador, tan inverosímil como siempre, para salir de la sala con la sensación de que la emoción que sentimos de niños sigue estando justificada. Todo es inverosímil, pero tiene sentido. Los mensajes son los de toda la vida, básicos y de eficacia probada en este campo de sueños que es el cine como espectáculo. Y que nos dure.