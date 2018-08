Crítica de Una relación abierta: El viejo desorden amoroso

Actualizado 09/08/2018 a las 21:28

Valoración de ABCPlay El mérito de la película es el de sentarse a jugar de frente la partida sobre la monogamia y sus alternativas Antonio Weinrichter Valoración de los lectores Envía tu valoración¿Cual es tu valoración? Envíar

El escenario es el habitual del cine de Woody Allen, y de muchas otras películas que tienen la mala suerte de parecérsele: un mundo de personas mayormente blancas sin problemas económicos que discuten sus males de amores. Como personajes de ficción, sólo les superan los franceses en esa desmedida afición a hablarlo todo, en esa agonía verbal que marca el paso del pensamiento al acto.

Las principales novedades de esta comedia humana manhattaniana son dos. Una, añade una segunda pareja gay a la pareja principal y la trata no como una excusa especular sino como genuino sujeto dramático. Y, segundo, dibuja un giro inusual: la pareja principal, perfectamente formada desde que eran adolescentes y a punto de firmar lo de “fueron felices y comieron perdices”, acepta el reto de tener sexo con terceras personas para asegurar que su vínculo no se va a quebrantar por eso. Por supuesto, de eso se trata, por esa puerta se les va a colar la serpiente de la duda en su pequeño paraíso particular. El mérito de la película es el de sentarse a jugar de frente la partida sobre la monogamia y sus alternativas, aunque se guarda algunas cartas marcadas: ella liga enseguida con una (segunda) pareja ideal mientras que él se topa con Gina Gershon, la mejor fantasía sexual de Hollywood desde, digamos, Ellen Barkin, pero que claramente tiene menos recorrido que andar por un camino de brasas. Sea como sea, él acaba pareciendo un niñato inmaduro y todo nuestro interés se centra en ella, Rebecca Hall, que se reserva el inefable, como una esfinge, plano final.