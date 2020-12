Crítica de «El inconveniente»: Para ponerle un piso a Kiti Mánver Juana Acosta, Carlos Areces, Daniel Grao y José Sacristán completan el reparto, dirigidos por el debutante Bernabé Rico

Kiti Manver ya era buena en los setenta. Medio siglo después, es aún mejor. La malagueña es «el inconveniente», la razón o «el bicho» que abarata el piso que compra Juana Acosta, quien debe esperar a que la primera fallezca para ocupar su nueva propiedad.

Bernabé Rico debuta en el largo al adaptar con Juan Carlos Rubio la obra teatral de este último «100 m2». Apenas necesitan salir del piso para desarrollar una hermosa amistad entre vendedora y compradora, dos mujeres que enpiezan mal, como muchas de las mejores relaciones, y acaparan el metraje.

Rico hace de todo (produce, escribe, dirige) pero permanece en un rincón de la casa para ceder todo el protagonismo a sus actrices, que se ganan el sueldo y justifican el precio de la entrada. Como regalo añadido, el espectador disfruta de Carlos Areces, Daniel Grao y José Sacristán, que cuando se cruza con Mánver –demasiado poco– multiplica el valor del metro cuadrado. El escaso aprovechamiento de los secundarios es, en general, una de las pegas que se le pueden poner a la cinta.

«El inconveniente» tiene un trasfondo noble y notable, pero no aprovecha las vistas. Le falta vuelo. Como comedia, tampoco es de las de romper a reír, lo que en sí mismo no es un defecto. Quien más lo intenta es Areces, que incluso canta con sorprendente acierto. Lo mejor de la película es que deja buenas sensaciones. No es mal debut para el polifacético director.