Crítica de «Abuelos»: Ejecutivos de la edad tardía

Actualizado 10/10/2019 a las 20:23

El purgatorio del cine está empedrado de películas rebosantes de buenas intenciones, como parece legítimo calificar a esta. ¿A quién se le ocurriría criticar una película que presenta a unos animosos mayores (aún no ancianos, ni viejos, según una tabla que he consultado) que se esfuerzan por poner en marcha una empresa a esas alturas de la vida? ¿A un crítico de cine? Glub, pues me toca.

El principal escollo de una película de mayores, que no van al cine (la verán en casa, ya si eso), es no hacer de menos al público más joven, que sí va: el efecto Martínez-Soria, donde todos son menos avispados que el abuelete. La película incurre en este efecto por defecto, haciendo que ningún personaje joven (salen varios bebés, pero no sé si cuentan) tenga el más mínimo interés: son meros vectores para testar las reacciones del veterano trío protagonista, como por cierto también un par de damas que aportan un interés sentimental de la edad tardía.

La otra jugada interesante es cuando se invoca el efecto Capra (todo se ve más negro antes de salir del túnel) para resolverlo con un rotulito evasivo. En fin, fallas de guión aparte, queda lo que queda siempre en el cine español: los actores. Y si Carlos Iglesias sigue pasándose de blando, Ramón Barea lo compensa rebosando humanidad (es como el Karra Elejalde de los apellidos vascos, pero sin querer hacer reir) y Roberto Alvarez ensaya una mirada esquinada que no sé si explica su fama de donjuan, pero desde luego le hace interesante.