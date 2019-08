El cocinero de los últimos deseos: Un menú largo y estrecho

Actualizado 22/08/2019 a las 20:58

Valoración de ABCPlay Lo mejor de la función: nos muestran la preparación de exóticos platos en primorosos primeros planos Antonio Weinrichter Valoración de los lectores Envía tu valoración¿Cual es tu valoración? Envíar

Esta es una película que me pareció irritante porque, ya ven aquí la famosa objetividad de la crítica, no es la película que pensaba que iba a ver. Tiene, para empezar, un estilo enfático con subidones de la música y toscos subrayados a base de zooms que parece digno de una telenovela… modelo al que pensándolo bien remite también una trama folletinesca y sentimentaloide, llena de hijos y abuelos perdidos y encontrados, y revelaciones que tardan décadas en salir a flote. Nada de la maravillosa contención formal y emocional del cine japonés clásico de un Ozu o un Naruse, en donde una leve inclinación resignada de la cabeza de un personaje podía tener un efecto devastador en el espectador, pero que es un estilo apreciable también en unos cuantos realizadores contemporáneos.

Cuestión de gustos, me dirán. Puede ser, aunque podría argumentarse una ética además de una estética en ese estoicismo formal. La segunda cosa que pensaba que iba a ver es una loa al sublime arte culinario nipón, como en la estupenda «Tampopo» o en la reciente «Una pastelería en Tokyo». Y es cierto que numerosas imágenes, de lejos lo mejor de la función, nos muestran la preparación de exóticos platos en primorosos primeros planos. Pero digamos que no se cumple el efecto Arguiñano: si los chistes y el parloteo del cocinero vasco nunca nos distraen de lo que se trae entre manos, aquí se interfiere constantemente esa trama melodramática que no se merece ni que empecemos a destriparla aquí, y que convierte la película en un menú largo (sobrepasa las dos horas) y estrecho en los placeres del gusto.