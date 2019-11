Actualizado 07/11/2019 a las 21:38

Esta aburrida superproducción noruega a mayor gloria de uno de sus héroes nacionales, el explorador polar Roald Amundsen, se divide de forma más o menos nítida en dos bloques o formatos. Por un lado, la ficción en la que unos actores que conocemos poco interpretan a Amundsen y a su familia y a las mujeres que amó, además de a algunos políticos y miembros de esas sociedades que agasajaban y financiaban a los exploradores en la época de su apogeo. Esta es la parte realmente aburrida: todo resulta apagado e inerte, y no solo porque los actores confunden la solemnidad con hablar bajito. La temperatura de estas escenas dramáticas, el chiste es obligatorio, roza lo polar.

Pero esto no importaría mucho si funcionara la otra mitad de la película, lo que realmente hemos venido a ver: si el director, que ya nos regaló «Kon Tiki», nos ofreciera abundantes «money shots» de las estepas nevadas del Polo Norte y el Polo Sur, porque es que este Amundsen le daba a todos los palos, y polos. Era difícil fallar teniendo dinero para regalarnos apabullantes vistas en cinemascope de esos desiertos que son como sinfonías visuales en blanco. Pues no crean, tampoco: pese a los planos aéreos en avión y zepelín, pese a los trineos y los huskis, no sé si se animarían a emitir esto en un canal como National Geographic que, es sabido, produce mejores imágenes desde el punto de vista técnico que gran parte del cine comercial. O sea, que la película falla como ficción y no se entrega a fondo como documental: ustedes mismos.