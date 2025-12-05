Suscríbete a
Crítica de 'Golpes' (**): Ladrones, policías y las dos Españas

Rafael Cobos, el guionista habitual de Alberto Rodríguez, debuta como director con una película con el tono y el timbre de los años ochenta

'Golpes', ópera prima de Rafael Cobos, vencedora del festival Cinema25 de Córdoba

Oti Rodríguez Marchante

Rafael Cobos es el guionista de cabecera de Alberto Rodríguez y ha colaborado en prácticamente todas sus películas. Ahora se estrena como director con 'Golpes' (antes dirigió una miniserie titulada 'El hijo zurdo'), una película con el tono y el timbre de ... los años ochenta, que es la época en la que ocurre la historia muy impregnada de aquel espíritu del 'cine quinqui'. Su personaje principal es Migueli, un atracador de poca monta y no mucha banda al que el guion le procura varias coartadas, familiares, sociales, personales, para colocarlo en el lado bueno de la historia.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

