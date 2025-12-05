Crítica de 'Golpes' (**): Ladrones, policías y las dos Españas

Rafael Cobos es el guionista de cabecera de Alberto Rodríguez y ha colaborado en prácticamente todas sus películas. Ahora se estrena como director con 'Golpes' (antes dirigió una miniserie titulada 'El hijo zurdo'), una película con el tono y el timbre de ... los años ochenta, que es la época en la que ocurre la historia muy impregnada de aquel espíritu del 'cine quinqui'. Su personaje principal es Migueli, un atracador de poca monta y no mucha banda al que el guion le procura varias coartadas, familiares, sociales, personales, para colocarlo en el lado bueno de la historia.

Las referencias y secuencias de su niñez, con su padre y su hermano mayor, Sabino, y la fatalidad y las injusticias que sufrieron, son la causa y los efectos de los 'golpes' del título, los que ha recibido y los que posteriormente ha dado. El argumento se esquina un tanto por el hecho de que los dos hermanos, Migueli y Sabino, solo pueden tener una relación conflictiva, porque no son de la misma pasta y porque (importante) uno de ellos es policía. Pero no son tan buenos los dos personajes como los actores que los interpretan, Jesús Carroza y Luis Tosar, que ponen a hervir el relato con la leña, no excesiva, que les proporciona el guion.

Está bien ambientada y con la precariedad acorde a la época que retrata, con algunas escenas de acción (atracos) resueltas con sencillez, sin regusto por el 'espectáculo'. Donde vuelca su acento Rafael Cobos es en el dilema político que simbolizan los dos hermanos, uno quiere olvidar los golpes de la posguerra por los que murió su padre, mientras que el otro quiere vengarse y rescatar su cuerpo de 'la cuneta'. Y quizá resulte una mezcla demasiado forzada, impostada, artificial, el cine quinqui y el cine de 'memoria histórica', aunque refleja ciertamente bien nuestros tiempos quinquis y memoriosos.