Jaime Lorente y Adriana Torrebejano se enredan entre mentiras en 'Coartadas'

¿Alguna vez has pensado en no asistir a una comida familiar? ¿Y en saltarte tu jornada laboral para ir a un partido de fútbol? ¿Y en tener una nueva vida? Si es así, pero no sabes cómo hacerlo, la empresa Coartadas S. ... L. se adaptará a cada situación. Una premisa que en la vida real parece una locura, pero que llevada a la ficción desemboca en situaciones absurdamente cómicas. 'Coartadas', la nueva película de Martín Cuervo –inspirada en el film francés 'Alibi.com'–, llega hoy a los cines de España.

Protagonizada por Jaime Lorente y Adriana Torrebejano, acompañados por Leo Harlem, Llum Barrera, Antón Lofer y Ana Jara. Entre referencias a Harry Potter y parques de atracciones, el elenco de esta nueva película de Cuervo se paró a charlar con ABC.

Antón Lofer asegura que 'Coartadas' es como «un parque de atracciones en el que cada escena es una atracción», definición que el director acepta con gusto, «y con público se disfruta muchísimo más, porque imagínate el shambhala (de PortAventura) para ti solo; puedes estar en primera fila, pero sin los gritos de la gente no es igual», concluye el cómico. Ana Jara por su parte lo ve desde una perspectiva diferente: «Esto es como una 'wedding planner' de las mentiras. O sea, porque si tuvieras que organizar una sorpresa sería como lo más parecido».

En lo que sí se pone de acuerdo todo el elenco es en que prefieren trabajar para Coartadas S.L. que contratar sus servicios. Adriana Torrebejano lanza su currículum si fuese para llevar la agenda de Txaquira –personaje interpretado por Paula Prendes–; Martín Cuervo para montar sorpresas organizadas; y Llum Barrera y Leo Harlem prefieren ayudar a las suplantaciones de identidad.

Esta comedia, «que va a saco, sin ningún tipo de pudor», como le gusta hablar al director de su nuevo trabajo, juega bajo el lema 'Tú miente, nosotros te cubrimos'. La película contó con un rodaje que, para sus protagonistas, se volvió «muy cómodo» y con muchos momentos para la improvisación; aunque Cuervo asegura entre risas que «era una dictadura, solo aceptaba lo que me hacía gracia a mí». Para Leo Harlem, para quien esta película ha sido una de las últimas antes de jubilarse, una de las mejores escenas es la del 'tuk tuk': «Conducía de pena», asegura cómplice el humorista al referirse a su compañera Llum Barrera.

Lorente y Torrebejano, la pareja central del filme, profundizan en su momento favorito… la escena de la bolera. Ambos aseguran que se rieron «muchísimo» jugando a los bolos e interpretando canciones de Nino Bravo. Esa primera cita desembocó en la gran pelea de esta relación, ¿cuál es la mejor casa de Hogwarts? Jaime Lorente asegura ser de la casa Slytherin –los ambiciosos– y Adriana Torrebejano forma parte de Hufflepuff –los bondadosos–; él se reafirma en ser el mejor en el juego de los diez bolos y ella pregunta, entre risas y de forma irónica: ¿Sabes cómo he tenido que gestionar esto?