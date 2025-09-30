Suscríbete a
Clip en exclusiva de 'Downton Abbey: El gran final'

El próximo 10 de octubre se estrena la continuación de la icónica serie

ABC

El próximo 10 de octubre se estrena por fin en España la película 'Downton Abbey: El gran final', la continuación de la icónica serie.

La película supone el regreso a la gran pantalla del fenómeno mundial, que muestra a los Crawley y al personal de la casa adentrándose en los años 30.

A medida que el emblemático reparto de personajes afronta cómo encarar el porvenir de Downton Abbey, todos ellos deberán abrirse al cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo.

Escrita por Julian Fellowes, creador de la serie original y ganador de un Oscar, la película reúne de nuevo a Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael y Jim Carter, junto a Paul Giamatti, que se incorpora al reparto.

