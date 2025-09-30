Clip en exclusiva de 'Downton Abbey: El gran final' El próximo 10 de octubre se estrena la continuación de la icónica serie

El próximo 10 de octubre se estrena por fin en España la película 'Downton Abbey: El gran final', la continuación de la icónica serie.

La película supone el regreso a la gran pantalla del fenómeno mundial, que muestra a los Crawley y al personal de la casa adentrándose en los años 30.

A medida que el emblemático reparto de personajes afronta cómo encarar el porvenir de Downton Abbey, todos ellos deberán abrirse al cambio y dar la bienvenida a un nuevo capítulo.

Escrita por Julian Fellowes, creador de la serie original y ganador de un Oscar, la película reúne de nuevo a Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael y Jim Carter, junto a Paul Giamatti, que se incorpora al reparto.

