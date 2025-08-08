Suscríbete a
Cine frente a los ayatolás: La pareja de directores que se jugó la cárcel por amor al cine

Llega a España 'Mi postre favorito', una película que habla de la pasión y la aventura en la tercera edad: «La revolución islámica de hace 47 años prohibió ver a una pareja bailando»

Un dulce iraní cargado de dinamita

Mahin y Faramarz, la pareja protagonista, en un momento íntimo
Mahin y Faramarz, la pareja protagonista, en un momento íntimo

Miriam González Ruiz

«Nos enfrentamos a una amenaza de 26 meses de cárcel y no lamentamos nada de lo que hemos hecho». Esa es la realidad de Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, una pareja de directores iraníes (en el trabajo y en la vida real) que lo ... han dado todo por 'Mi postre favorito'. Una película por la que se les ha prohibido viajar y trabajar, pero que ha conseguido un gran reconocimiento internacional. Y este 8 de agosto llega, por primera vez, a los cines de España.

Descarga la app