Suscríbete a
ABC Cultural

Cesc Gay, cineasta, presenta 'Mi amiga Eva': «Si me hubiera pasado de un porcentaje de catalán, me habrían obligado a doblarla»

El director junto a Nora Navas, actriz protagonista, se sientan para hablar de emociones, el bilingüismo y la cotidianidad de la vida

La nueva película del director de 'Sentimental' llega a las salas de cine el 19 de septiembre

Paolo Genovese, el rey de los 'remakes': «Hay que hacer películas sin filtros»

Cesc Gay y Nora Navas durante el rodaje de 'Mi amiga Eva'
Cesc Gay y Nora Navas durante el rodaje de 'Mi amiga Eva'

Miriam González Ruiz

Eva podría ser tu amiga o la vecina de arriba o tú misma. Una mujer que regresa a la vida cotidiana tras un viaje con la sensación de estar perdiéndose de algo importante. No es un viaje espiritual, ni Bali ni Tailandia, son reuniones de ... trabajo en Roma que surgen como un choque de realidad. Eva es una mujer que no tiene las cosas claras, no es calculadora; Nora Navas, actriz que interpreta este personaje en 'Mi amiga Eva', asegura que «la vida la lleva de aquí para allá». Esta nueva película de Cesc Gay ha llevado al experimentado director a enfrentarse al guion que más tiempo le ha costado escribir.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app