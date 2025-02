El Ken de Barbie ya es de carne y hueso: primera imagen de Ryan Gosling caracterizado como el muñeco

El 21 de julio de 2023 se estrenará en los cines la película de Barbie , dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie , a quien ya habíamos podido ver en su papel de muñeca con la icónica diadema azul y su mítico coche rosa. Sin embargo, faltaba ver cómo sería Ken, cuyo papel interpretará Ryan Gosling, y Warner Bross ha despejado la duda este mismo miércoles colgando una foto del actor de rubio platino y unos marcados abdominales bajo un chaleco vaquero.

Ya hemos visto al actor interpretando a personajes de distinta índole: en el diario de Noa, La la land -en la que mostró sus dotes de cante y baile- o Blade Runner, pero nunca en un personaje tan variopinto como Ken.

Pese a que la imagen comercial ha salido ahora, algunos de los fans ya podían imaginar cuáles serían algunos rasgos de Ken, pues ya en marzo comenzaron a circular algunas imágenes del actor paseando por la ciudad de Nueva York en las que se apreciaba su nuevo color de pelo que, aunque intentaba camuflar bajo una gorra, era perfectamente perceptible.

Hasta ahora no han trascendido muchos detalles sobre la trama de la película, pero sí que se conoce el reparto, que encabezan Margot y Gosling y que sigue con Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Michael Cera, Emma Mackey o Simu Liu, de quien se ha dejado intuir que interpretaría a otro modelo de Ken distinto al de Gosling.

Por el momento, la primera imagen de Gosling como Ken no han sido la que esperaban los fans, muchos de lo cuáles se han visto sorprendidos por el rubio platino y no han dudado en preguntar «por qué» en tono de decepción. Mientras que otros piden a la productora que siga compartiendo imágenes del resto del reparto, la respuesta generalizada a la imagen de este Ken no ha gustado. ¿Y a vosotros?