Scorsese ataca a Netflix y sus algoritmos en una carta de amor al cine

A Martin Scorsese siempre hay que escucharlo, incluso cuando le dan ataques de nostalgia y parece que incurre en contradicciones. Es uno de los pocos mitos del cine que nos quedan vivos y en activo. En un largo artículo publicado en Harper's a propósito de Federico Fellini, titulado 'El maestro y la magia perdida del cine', el director de 'Uno de los nuestros' aprovecha para denunciar la «devaluación sistemática» del séptimo arte.

Los culpables, apunta, son las plataformas de streaming y los algoritmos de Netflix. Es fácil recordar que gracias a esta compañía pudo rodar 'El irlandés', un lujo económico y de duración que ningún otro estudio le permitía. Después, firmó un acuerdo con Apple TV+, de similar funcionamiento. Netflix también ha estrenado hace poco 'Supongamos que Nueva York es una ciudad', docuserie en la que Fran Lebowitz habla de todo lo humano y lo divino.

Todo eso no impide que su visión del cine como arte deba ser valorada. En su artículo, después de recordar a grandes cineastas que han marcado su vida como Chabrol, Truffaut, Cassavetes, el propio Fellini e incluso nombres aún más independientes, como Kenneth Anger y Andy Warhol, Scorsese salta al presente, donde «el arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador, el 'contenido'».

En realidad, gran parte de la discusión es semántica. A Scorsese le molesta que la palabra «contenido» esté tan manoseada por directivos de grandes compañías que no saben nada de cine. Su ensayo recuerda a su anterior 'pataleta', publicada por 'The New York Times', en la que criticaba el cine de Marvel y de superhéroes, lo que le granjeó las antipatías de un buen número de espectadores jóvenes.

¿Es Scorsese un vejete de 78 años que se queja de todo lo nuevo? En su día, el cine sonoro primero y las películas en color después recibieron críticas similares por parte de los más inmovilistas. Pero no necesariamente. Él también es consciente del partido que ha sacado al negocio de las plataformas: «Por un lado, esto ha sido bueno para los cineastas, incluido yo mismo», admite. «Por otro lado, ha creado una situación en la que todo se presenta al espectador en igualdad de condiciones, lo que suena democrático pero no lo es. Si los algoritmos 'sugieren' más visualización en función de lo que ya has visto y las sugerencias se basan solo en el tema o el género, ¿qué efecto tiene eso en el arte del cine?», se pregunta.

«Los algoritmos, por definición, se basan en cálculos que tratan al espectador como un consumidor y nada más». El maestro recuerda entonces los esfuerzos valientes de distribuidores, exhibidores y cineastas de otros tiempos. «Me siento afortunado de haber sido joven, vivo y abierto cuando eso sucedía. El cine siempre ha sido mucho más que contenido y siempre lo será, y los años en los que esas películas salían de todas partes del mundo, hablando entre sí y redefiniendo la forma de arte semana a semana, son la prueba».

«Nadie operaba en el vacío»

En su opinión, los grandes creadores respondían en cada película al enigma de qué es el cine. «Godard y Bertolucci y Antonioni y Bergman y Imamura y Ray y Cassavetes y Kubrick y Varda y Warhol reinventaban el cine con cada nuevo movimiento de cámara y cada nuevo corte, y cineastas más consagrados como Welles y Bresson y Huston y Visconti recibían la energía generada por esa ola de creatividad a su alrededor». La clave, escribe, es que «nadie operaba en el vacío y todos parecían responder y alimentarse de los demás».

En el centro de ese escenario, asegura Scorsese, estaba Fellini, a quien compara con Callas, Olivier y Nureyev, cada uno en su arte. El único que podía comparase con Federico era Hitchcock, pero el británico era otra cosa, «una marca, un género en sí mismo», mientras que Fellini era «el virtuoso del cine».

El resto del artículo describe la genialidad del italiano, en una demostración abrumadora de conocimiento, y recuerda sus encuentros y su amistad. Como despedida, Scorsese admite que es normal que nombres como los de Godard, Bergman, Kubrick y el propio Fellini se fueran apagando, pero insiste en la necesidad de cuidar el cine, que no puede depender solo del negocio de las películas.

«Las grandes películas están entre los grandes tesoros de nuestra cultura, y deben ser tratadas de acuerdo a eso». Fellini, remata, es perfecto para que podamos redefinir nuestra noción de lo que es el cine.