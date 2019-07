La industria audiovisual latinoamericana se reúne en Bogotá

Actualizado 08/07/2019 a las 16:04

«Todos las historias, todos los formatos, una ciudad». Es el lema del Bogotá Audivisual Market (BAM), que desde hoy y hasta el viernes celebra en la capital colombiana su décima edición.

El BAM, dicen sus responsables, es «el mercado audiovisual más importante del país» cumple en 2019 su primera década, con el fin de ayudar a los profesionales a «encontrar oportunidades de actualizarse, de aumentar su visibilidad, de mejorar su red profesiona y de hacer posible sus proyectos».

En el encuentro, que organizan Proimágenes Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá participan jóvenes talentos, guionistas, directores, productores, profesionales de las empresas que prestan servicios al audiovisual, al igual que agentes de venta, abogados, arquitectos, diseñadores, desarrolladores web, músicos y literatos.

Cinco son los apartados en que se divide el certamen: BAM Projects, que sirve para incentivar las coproducciones internacionales y fortalecer los procesos de los proyectos colombianos; Screenings, en el que se exhiben películas de creadores colombianos en postproducción (Work in Progress) o terminadas y aun sin estrenar (Ready to Go); Stories, abierto a guionistas; Bammers, para que los menores de 27 años puedan presentar sus proyectos audiovisuales; y BAM Animation, para incentivar este sector de la industria.

Presencia española

Italia es en esta edición el país invitado del BAM. El pasado año fue España, que este año estará presente a través de un taller de asesoría cinematográfico organizado por la Fundación SGAE, «Cine cruzando fronteras», «un proyecto que quiere potenciar a los autores y a la industria fomentando la coproducción entre países latinoamericanos y entre Europa y Latinoamérica».

Durante tres días, 15 profesionales de la industria audiovisual (directores, guionistas y/o productores) originarios de América Latina y España, participarán en una serie de ponencias, grupos de trabajo y asesorías individuales con grandes expertos del sector..

Entre los invitados a la presente edición del BAM figuran Charles Tesson, director artístico de la Semana de la Crítica de Cannes; Dilcia Barrera, programadora del Sundance Film Festival; Lucy Mukerjee, programadora del Tribeca Film Festival; Jaime Romandía, fundador y director de la productora Mantarraya; Jose Iñesta, director de Pixelatl, empresa dedicada a la producción de contenido animado; Shane Smith, director de Programación de Hot Docs Canadian International Documentary Festival; Carlos Núñez, fundador y Director Artístico del Santiago Festival Internacional de Cine; y Marco Mühletaler, director ejecutivo del Festival de Cine de Lima