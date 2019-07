China, contra el reparto de la nueva película de Marvel: «¡Es muy fea!»

Actualizado 25/07/2019 a las 01:50

Marvel desveló el pasado fin de semana en la Comic-Con, que dará vida a un nuevo superhéroe basado en los cómics de la propia factoría, «Shang-Chi: Maestro de Kung Fu», proyecto que ya cuenta con Destin Daniel Cretton como director. La primera cinta se titulará «Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos» que previsiblemente verá la luz en 2021 y será la primera protagonizada por un superhéroe chino.

La productora también desveló el nombre del actor que se meterá en la piel del protagonista. Será Simu Liu, un actor canadiense conocido al otro lado del charco por su trabajo en la comedia «Kim’s Convenience». También se conoce que el actor taiwanés Tony Leung será el villano Mandarín. Por su parte, Awkwafina, la actriz y rapera, conocida por su papel en «Crazy Rich Asians» y que tomará parte de la película de acción real «La sirenita», también participará en la cinta, aunque no se conoce al personaje que interpretará.

No convence al público chino

A pesar del despliegue que está haciendo la factoría Disney por conquistar las taquillas, este título no es el más esperado en el continente asiático. Tal y como publican varios medios locales, y de acuerdo con la opinión de usuarios del portal chino «Weibo» –el Twitter chino–, los ciudadanos del país esperan con más ganas las nuevas películas de «Thor» y «Doctor Strange». En «Weibo», más allá de ello, también se han encontrado mensajes de usuarios que cargan contra «Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos». Uno de ellos cuenta con más de 70 millones de visitas y dice: «Si quieres hacer dinero en china deberías elegir con más inteligencia a tus actores chinos». Por su parte, otro, que cuenta con más de 800 «likes», reza: «Marvel no para de ganar dinero en el mercado chino y todavía no es capaz de elegir para el reparto a un actor chino (nacido en China)».

También hay comentarios en referencia al actor Simu Liu, muchos usuarios se muestran contrariados porque hayan elegido a un canadiense, del que consideran que tiene unas facciones «planas», fuera de los estándares de belleza chinos. Las críticas que han dedicado a Awkwafina van por el mismo camino, una actriz norteamericana con raíces asiáticas a la que consideran poco agraciada. «¡Es muy fea!», coinciden los usuarios.