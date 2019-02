Actualizado 02/02/2019 a las 22:53

Narciso Ibáñez Serrador ha recibido este sábado en la gala de los Goya el premio de Honor «por abrir el camino a toda una generación de cineastas españoles y por su excepcional contribución al cine de género». Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo han rendido un merecido homenaje a su maestro desde el escenario del Fibes de Sevilla. Chicho Ibáñez Serrador, que ya recogió su galardón en la Fiesta de Nominados, recibió anoche una cálida y larga ovación del cine español, aunque el cineasta no estuvo en Sevilla debido a su avanzada edad.

Pese a que solo filmó dos películas para el cine, «¿Quién puede matar a un niño?» y «La residencia», Narciso «Chicho» Ibáñez Serradorcontribuyó a popularizar el cine de terror y fantástico en España. El homenaje de sus compañeros del cine sirve para reivindicar la figura de un creador puro, sin importar el medio.

Como reconoció la Academia, Narciso Ibáñez Serrador abrió el camino a toda una generación de cineastas españoles, que siempre han reconocido su influencia. Llegó en 1963 a España desde Argentina, trasladando a la incipiente Televisión Española todo lo que sabía. Revolucionó y modernizó la televisión de nuestro país con series como Historias para no dormir. Fundó Prointel en 1970 para desarrollar sus propias producciones, como el mítico 'Un dos, tres’.

Suma el Goya de Honor a otros galardones como el Premio Nacional de Televisión en 2010 y el premio Antena de Oro.

«Para los que no fueron a una Escuela de Cine, Chicho era el mejor maestro», elogió Javier Fesser, director de «Campeones», tras la fiesta de nominados. Palabras que recogió J. A. Bayona, este año sin nominaciones tras su salto al parque jurásico de Hollywood: «Lo que hizo para televisión está lleno de cine, me alucina ahora que he revisado su lenguaje». Una admiración compartida con Isaki Lacuesta, nominado a mejor dirección y película por «Entre dos aguas»: «Estaba en lo más comercial y en el “underground”. Ahora vemos que lo que hacía y dábamos por normal era extraordinario», sentenció. Tan solo Rodrigo Sorogoyen, director de «El Reino», la película que más nominaciones acumula, trece, se saltó el guion: «Es un referente para muchos, pero para mí no lo ha sido», lanzó.