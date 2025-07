Carlos Núñez salta a las mañanas de RNE con 'Mediodía RNE'

Radio Nacional de España se encuentra en plena revolución con cambios, bienvenidas y salidas. Una de ellas es la del actual director de '24 Horas', Carlos Núñez, que pasará de la noche a la mañana para ocuparse del nuevo programa 'Mediodía RNE', un magazine de actualidad que se emitirá desde las 12.20, tras 'Las Mañanas de RNE', de Juan Ramón Lucas, hasta las 15.00. «A esa hora ya hemos gastado la mitad de nuestro día y la actualidad, en ese momento, cobra un ritmo vertiginoso. Lo que podemos hacer, y queremos, es recoger el pulso de la actividad política y de la calle, coordinar programas e informativos, y transmitir ese mapa en directo, minuto a minuto, con espacio también para dar contexto al tema del día», reconoce el presentador a ABC. Núñez asegura «mucha participación y directo».

En un momento social en el que hacer periodismo es cada vez más complejo dada al sobreinformación y las 'fake news', el presentador se muestra optimista con ello. «El periodismo siempre ha tenido enemigos como la propaganda o los intereses de las fuentes, y hay que valorarlos. Ahora esa propaganda e intereses se han multiplicado con las redes sociales. Todo eso es nuevo, pero poco a poco hemos ido afilando nuestro cortafuegos. Hay muchas cosas que no contamos porque comprobamos que están en intento de engaño. Unos van afilando las herramientas para cometer delitos y en este caso utilizarnos, y luego nosotros afilando nuestras armas como la verificación. Sería una estafa. Se van multiplicando los enemigos, pero nosotros también», asegura.

Tampoco ayudan las presiones a las que están sometidos los periodistas, aunque Núñez asegura que en la Corporación pública no ha sufrido ninguna: Yo, la verdad, mi experiencia como editor de informativos 24 horas es que no he sentido ningún tipo de presión. He podido trabajar con total libertad, hemos tenido gran libertad, y eso nos lo da la radio pública. Siempre hay críticas a lo que uno hace, y siempre las críticas nos sirven para crecer y mejorar. También fallamos, por supuesto, y cometer errores es parte de mejorar. No he sentido nunca ningún tipo de presión o discriminación por parte de fuentes. Las presiones existen, y hay mensajes de agentes económicos y políticos a quienes no les gusta algo, pero por suerte podemos vivir al margen«.