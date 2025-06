Cuando solo había una televisión en casa, los niños miraban cualquier cosa: algunos hasta leían. El vuelo de una mosca te entretenía un tiempo, y agotado el encanto aprendías a cazarlas; si tenías suerte las usabas para pescar, y así, sin darte cuenta, te preparabas ... por si algún día venía el apocalipsis o un apagón más largo. Estaba todo muy pensado, o parecía estarlo, que viene siendo lo mismo. En la ciudad, sin embargo, los entretenimientos eran más inútiles y no siempre más elevados. Había niños que echaban la tarde contemplando el centrifugado de la lavadora. Era un espectáculo gratuito, la tecnología por la tecnología, la pura fascinación que nos brindan las cosas muertas que se mueven: los motores, las turbinas, los fantasmas. Luego no se hicieron físicos y hoy no son capaces de distinguir la fuerza centrípeta de la centrífuga, claro que ya no miran cómo una máquina lava su ropa, tal vez porque ahora la lavan ellos. Todo ese vacío, por supuesto, lo ha ocupado la roomba.

La roomba vino a limpiar nuestro salón y se ha convertido ya en la medida de todas las cosas. Miramos a la roomba en directo, y cuando estamos fuera seguimos su recorrido por el móvil, para comprobar que cumple su función, tan obediente. A veces yerran, las roombas, intentando aspirar una alfombra (qué difícil) o se atascan debajo de una mesa, dándose cabezazos (es un decir) contra la pata, buscando una salida desesperadamente, que es como hacen todo las máquinas. Ahora las vemos en la tele, también, pero evolucionadas: están las roombas girando en una baldosa para recoger la mierda que esparcieron en otro tiempo, da gusto verlas. Algunas se han atascado y esperan que alguien llegue a señalarles el camino (la salida es por ahí), otras han acelerado tanto que se han llevado por delante a una secretaria de Economía, que quedó aturdida en pleno directo. Algunas han renunciado a la limpieza para entregarse a la literatura, y se han puesto a pensar tan artificialmente como solo puede hacerlo un hombre: ¿y si realmente la corrupción es machista, como el aire acondicionado, y por lo tanto lo que hay que hacer es invertir más en Igualdad?, ¿y no es más grave no leer que robar?, ¿cuándo has visto a un corrupto leer un libro?, ¿y no ha pasado esto siempre, en el fondo? Sí, pero muy al fondo. Y allí no llega la roomba.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Más temas:

Corrupción