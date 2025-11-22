Volví a ver el primer capítulo de 'Anatomía de un instante' el 20-N a la vez que Pedro Sánchez. En el Congreso. En la Sala Constitucional. No había nadie del PP (sé de quien había querido ir, pero no le dejaron en el partido). ... En la mesa, antes de la emisión, hablaron Sánchez, Armengol, Alberto Rodríguez (director), Daniel Domenjó (consejero delegado de Movistar Plus+) y Javier Cercas, que llegó el último, mucho después que Sánchez. Ese día Cercas era el despeinado, no Armengol. Entre el público también estaba Javier de Paz, presidente de Movistar Plus +.

He dicho muchas veces que, si me tuviera que quedar con una plataforma de televisión, me quedaría con Movistar. Pero el acto, más allá del rechazo del PP a participar, era un poco extravagante. ¿Qué hace el presidente del Gobierno apadrinando una serie? Otra cosa es Armengol, que para eso la ficción trata del 23-F y además han rodado en el Congreso de los Diputados («y diputadas», dijo Sánchez). Pero ¿no provocan cierto rechazo a 'Anatomía de un instante' con este apadrinamiento? En todo caso, visto otra vez el primer capítulo, vuelve a sacarme de la narración la voz en off. Si necesitaban tanta explicación, de antecedentes, de lo que sea, que hubieran hecho más capítulos. Sirve para desasnar y ya.

Luego había en el hemiciclo (ya sin Sánchez, también sin el PP) un espectáculo que no sabría cómo definir sin ofender. Una señora muy embarazada tocaba el piano y decía lo que iba pasando. Actores leían discursos de la Transición. Eduardo Velasco, uno de Carrillo (el mejor de todos) o Fernando Guillén Cuervo uno Tierno Galván. Y luego contaban algo de su experiencia el día que murió Franco (si tenían edad) o de lo que les hubieran contado. También hubo una acróbata. Lo más extraordinario es que el actor que leyó el discurso de Miguel Roca, después de soltar su rollo, hizo el pino y se fue del hemiciclo andando con las manos. Y los del PP perdiéndose semejante espectáculo.

Guillén Cuervo contó que el año de la muerte de Franco trabajó por primera vez con su padre en 'La saga de los Rius' (hacía de Joaquín Rius niño). En color, como empezaba a ser España según Guillén. Aunque concebida antes de la muerte de Franco (a Pedro Amalio López le hablaron del mundo de los Rius en 1973), la serie se estrenó después. Juan Cueto se preguntaba en 'El país' a santo de qué nos volvían a contar un universo que ya se había contado. Por la 'Mariona Rebull' (1947) de Sáenz de Heredia y por la dramatización televisiva de 'Mariona Rebull' y 'El viudo Ríus' en el espacio 'Novela' (se emitió entre 1962 y 1964).

Juan Cueto lo mismo se habría preguntado hoy a santo de qué han hecho la miniserie de seis capítulos 'La marquesa de Merteuil' (HBO). Después de ver dos capítulos, me quedo con 'Valle salvaje'. Y desde luego, con la injustamente no oscarizada Glenn Close. Y con Annette Bening. O sea, con 'Las amistades peligrosas' y con 'Valmont'.