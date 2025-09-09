Alberto Herrera: «Soy un soldado al servicio de Carlos Herrera»

Contra el cambio, el mejor antídoto es lo de siempre. La tradición, las costumbres. Lejos de morir, la radio, un hábito para millones de personas, goza de mejor salud que nunca, por saber adaptarse a los nuevos formatos y también por no dejar de ser ... lo que la hace única. «La radio vive una segunda edad de oro, lo certifican todos los estudios. Nunca se ha escuchado tanta radio como hoy. En Cope terminamos el curso pasado con récord de audiencia; nunca antes habíamos tenido tantos oyentes, 3.813.000 diarios», celebró Javier Visiers, CEO de Ábside Media, en un encuentro en el que puso en valor, como elemento diferenciador, «la confianza y rigor» que aporta la emisora y también a sus comunicadores, el gran reclamo.

Le arroparon algunos de ellos: Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos y Juanma Castaño, «referentes» en todas las franjas. «Somos comunicadores de un medio 360, tenemos la oportunidad brutal de adaptar nuestros contenidos a nuevos formatos para llegar a otra gente», afirmó Alberto Herrera, «soldado al servicio» de su padre y firme creyente de que a Carlos Herrera todavía le queda futuro en Cope:«Tengo 33 años y llevo, sin ninguna exageración, unos 15 escuchando sobre la retirada de Carlos Herrera y todos los años acaba renovando».

Charlaron los comunicadores sobre radio, claro, pero también con sospecha sobre inteligencia artificial. Castaño, a los mandos del micrófono del 'Partidazo de Cope', aseguró que «la IA es una herramienta fantástica pero no exclusiva» y defendió el deber de los periodistas de «descolgar el teléfono y pisar la calle». Coincidió Herrera, para quien el verdadero reto de la radio sigue siendo el mismo de siempre, sorprender. «Lo peor que le puede pasar a un programa es que sea previsible».