Tanxugueiras y Rigoberta Bandini: ¿cómo les ha ido después del Benidorm Fest?

Muchos apostaron por ellas cuando demostraron su valía en el Benidorm Fest, pero ni Tanxugueiras ni Rigoberta Bandini contaron con el suficiente apoyo del jurado, y terminaron quedándose fuera de Eurovisión . Sin embargo, a la luz de los datos y los logros que han ido alcanzando después de aquel fin de semana de infarto, se puede decir que las dos fueron también ganadoras ya que les va muy, pero que muy bien.

Una semana después de Benidorm Fest, Rigoberta Bandini se coló en el top 200 de artistas mundiales de Spotify (nº 179), un puesto en España sólo superado por Aitana y Rosalía, y su canción 'Ay mamá' ya acumulaba más de 3 millones de reproducciones. Además, otro tema suyo, 'Perra', superó los 10 millones totales en Spotify, llegando al puesto 29 con 148.960 streams, al 41 en Apple Music España y al 68 en Amazon Music España. Es la única de las 13 participantes ha entrado en la lista de las 50 canciones más viralizadas a nivel global de Spotify.

Rigoberta es una de las grandes favoritas en la edición de este año de los Premios de la Música Independiente (MIN), y está nominada al Premio Amazon Music al Mejor Artista, Premio Radio 3 a la Canción del Año por 'Mamá', Mejor Letra Original por el mismo tema y Premio Sympathy for the Lawyer al Mejor Videoclip por 'Perra'. Ha sido fichada por muchísimos festivales de verano como el Bilbao BBK Live, el Warm Up de Murcia, el Tomavistas de Madrid, el Marenostrum Fuengirola, el Spring Festival de Alicante, el Interstellar de Sevilla, el Cap Roig Festival, el Festival Sónica en los Jardines de Viveros de Valencia, el Mallorca Live Festival, Vive Nigrán Festival o el Fulanita Fest de Fuengirola. Además, el vestido que lució en el Benidorm Fest 2022 fue exhibido 'Woman is Art', una exposición "que demuestra el poder transformador del arte creado por mujeres", el Día Internacional de la Mujer en Madrid.

Las favoritas del público, Tanxugueiras, metieron su 'Terra' en el número 6 de Spotify con más de 300.000 reproducciones , siendo el número 11 en Apple Music España, el 11 en Amazon Music España y el 2 en YouTube España. Además, su canción 'Averno' en colaboración con otro candidato, Rayden, alcanzó el top 100 de Spotify con 64.646 reproducciones, y el puesto 112 en Apple Music España y el 9 en YouTube España.

Las gallegas no han parado de dar conciertos desde entonces. Su gira 'Midas' arrancó abarrotando la sala Pelícano de A Coruña sin dejar una sola entrada a la venta, ya han actuado en varias ciudades españolas con grandes éxitos de taquilla, también en festivales como SanSan de Benicasim o el Zeid Festival de Barakaldo, y hace unos días reunieron a más de 7.000 personas en la Pascua de Padrón (A Coruña). Han batido records , como el día que vendieron en diez horas todas las entradas de su concierto en el Auditorio Mar de Vigo. Fueron Mayeras de Honor en un pueblo de Castilla-La Mancha (Pedro Muñoz, Ciudad Real), y entre sus próximas colaboraciones hay un tema a dúo con nada menos que Rozalén. Además, para este verano ya han sido contratadas por grandes festivales al aire libre como Río Babel, Cruïlla, SonRías Baixas, Pirineos Sur, La Lluna en Vers, Esférica Rioja Alavesa, el Festival de la Guitarra de Córdoba y otras citas alternativas como el Festes de Primavera o los Carnavales de Cádiz.

Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro también han captado la atención de Reebok , que acaba de ficharlas para protagonizar su nueva campaña de la colección Classic Leather, en la que se mezclan las prendas deportivas con el folclore gallego. «Nos hace especial ilusión participar en esta campaña, combinando el pasado y el presente para haceros llegar una nueva realidad, sin prejuicios. Una de nuestras metas es romper fronteras, visibilizar y enseñar otras realidades. Beber de nuestra tradición abriendo una nueva senda para reinterpretar y evolucionar desde el hoy hasta la música de las abuelas», han manifestado las componentes del grupo en Instagram, donde han publicado la primera imagen de esta colaboración en la que posan con varias prendas deportivas de Reebok: tres diseños diferentes de tops negros con el logo de la firma y un par de mallas, unas cortas y otras de diseño acampanado, además de unas zapatillas deportivas blancas con los calcetines a juego. Por si esto fuera poco, su éxito también le ha abierto puertas a su diseñador de confianza, el ourensano Jorge de Álvarez (ganador del certamen de Noveis Deseñadores en el 2018), ya que dará este año el salto a la pasarela de Grandes Firmas.

Tanxugueiras también han conseguido meter cabeza en los Premios de la Música Independiente (MIN), concurriendo a tres galardones: artista emergente, canción (`Terra`) y mejor videoclip (`Figa`). Sus planes son lanzar su próximo trabajo discográfico con el nacimiento del próximo verano.