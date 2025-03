Paul Sorvino, actor de Uno de los nuestros, muere a los 83 años

Paul Sorvino , el venerado actor especializado en interpretar a ladrones y policías como Paulie Cicero en 'Uno de los Nuestros' y el sargento de policía de Nueva York Phil Cerretta en 'Ley y Orden', murió en Florida a los 83 años. Su publicista Roger Neal ha anunciado que el actor ha fallecido la madrugada del lunes por causas naturales en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. Sorvino había enfrentado ciertos problemas de salud en los últimos años. « Nuestros corazones están rotos , nunca habrá otro Paul Sorvino, fue el amor de mi vida y uno de los mejores artistas que jamás haya aparecido en la pantalla y el escenario», ha dicho su esposa, Dee Dee Sorvino, en un comunicado.

En sus más de 50 años en el negocio del entretenimiento, Sorvino fue un pilar en el cine y la televisión , interpretando a un comunista ítalo-estadounidense en 'Rojos' de Warren Beatty, a Henry Kissinger en 'Nixon' de Oliver Stone y al jefe de la mafia Eddie Valentine en 'The Rocketeer'. A menudo decía que, aunque se le conocía por interpretar a gánsteres, sus verdaderas pasiones eran la poesía, la pintura y la ópera: "La mayoría de la gente piensa que soy un gángster o un policía o algo así. La realidad es que soy escultor, pintor, autor de best-sellers , muchas, muchas cosas: poeta, cantante de ópera, pero ninguno de ellos es un gángster. Sería bueno tener eso escrito en mi legado más que la imagen de un tipo duro».

Nacido en Brooklyn en 1939 de una madre que enseñaba piano y un padre que era capataz en una fábrica de batas, Sorvino sintió la llamada de la interpretación desde muy joven y asistió a la American Musical and Dramatic Academy en Nueva York, donde se enamoró del teatro. Hizo su debut en Broadway en 1964 en 'Bajour' y su debut cinematográfico en '¿Dónde está papá?' de Carl Reiner en 1970. Con su imponente estatura de más de dos metros, Sorvino tuvo una presencia impactante en Hollywood. En la década de 1970, actuó junto a Al Pacino en 'Pánico en Needle Park' y con James Caan en 'El Jugador', volvió a formar equipo con Reiner en 'Oh, God!' y formó parte del elenco de la comedia de atracos bancarios de William Friedkin 'The Brink's Job'. En la continuación de 'Rocky' de John G. Avildsen, 'Slow Dancing in the Big City', Sorvino interpretó un papel romántico y usó su entrenamiento de baile junto a la bailarina profesional Anne Ditchburn.

Fue especialmente prolífico en la década de 1990, comenzando la década interpretando a Lips en 'Dick Tracy' de Warren Beatty y a Paul Cicero en 'Uno de los nuestros' de Martin Scorsese, que se basó en el mafioso real Paul Vario, y la serie de televisión 'Ley y Orden'. Beatty recurrió a menudo a Sorvino, uno de sus grandes amigos, reclutándolo nuevamente para su sátira política 'Bulworth', más tarde en su carta de amor a Hollywood 'La excepción a la regla'. También apareció en 'El Inmigrante' de James Gray.

Sorvino tuvo tres hijos de su primer matrimonio , todos actores : la mayor, Mira Sorvino, ganó un Oscar. La segunda, Amanda Sorvino, es actriz y directora, igual que el menor de sus hijos, Michael Sorvino. Estaba tan orgulloso de su hija mayor que lloró como un niño cuando ella ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por 'Poderosa Afrodita' en 1996. Esa noche le dijo a Los Ángeles Times que no tenía palabras para expresar cómo se sentía. Años después, cuando Paul se enteró de que Mira había estado entre las mujeres supuestamente acosadas sexualmente y vetadas por Harvey Weinstein en medio del ajuste de cuentas del #MeToo, le dijo a TMZ que si lo hubiera sabido, Weinstein "no estaría caminando, sino en una silla de ruedas".